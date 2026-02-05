Año Nuevo Chino en Buenos Aires 2026: fechas, lugares y la agenda completa de los cuatro días
Durante las jornadas que dura el evento se podrán disfrutar de diferentes actividades; dónde se concentran los festejos más importantes
En su edición 2026, el Año Nuevo Chino celebra la llegada del Año del Caballo de Fuego, y para ello habrá diferentes actividades, por lo que es importante conocer las fechas, lugares y la agenda completa de los cuatro días de este evento.
Esta celebración está organizada por la Asociación del Barrio Chino de Buenos Aires y la Federación de Reunificación de China en la Argentina, con auspicio de la Embajada de China y del Gobierno porteño.
Aunque el festejo principal se enmarca entre la noche del lunes 16 y las primeras horas del martes, hay actividades previas para todos los gustos.
Fechas y lugares de los festejos del Año Nuevo Chino
Como ocurre todos los años, el Barrio Chino volverá a ser el corazón de los festejos de cuatro días, del sábado 14 al martes 17 de febrero, de 12 a 20 horas, coincidiendo con el fin de semana largo de Carnaval.
El momento central será el lunes 16 de febrero, con la despedida del Año de la Serpiente y la bienvenida oficial al Año del Caballo, que comenzará a la medianoche del martes 17.
La agenda completa de los cuatro días del Año Nuevo Chino
De acuerdo a la información provista por el Gobierno porteño, los festejos se distribuyen en distintos días con actividades específicas, propias de la cultura china y su historia.
- Domingo 8 de febrero: en la Plaza de los Parques Nacionales Argentinos, habrá una jornada abierta de danzas tradicionales, expresiones artísticas, gastronomía típica y actividades familiares.
- Del sábado 14 al martes 17 de febrero: propuesta artística y cultural de gran escala en el Barrio Chino, que incluirá un show central de dragones y leones en postes en altura, la presencia de caballos argentinos en vivo, exhibiciones de artes marciales, música tradicional y contemporánea, DJs y espectáculos en vivo. Habrá desfiles de moda tradicional y moderna, intervenciones artísticas y murales, la participación del artista urbano Índigo Ars, robots y perros robóticos, actividades gastronómicas y culturales abiertas, sorteos y activaciones. El orfebre Juan Carlos Pallarols realizará una obra simbólica como ofrenda al Año del Caballo.
- Domingo 15 de febrero: carrera de Botes Dragón en los diques de Puerto Madero, que combina deporte, tradición y espíritu colectivo.
- Lunes 16 de febrero: a partir de las 20 horas, se iluminarán de rojo el Puente de la Mujer, el Monumento a los Españoles, la Torre Monumental, el Planetario Galileo Galilei, la Floralis Genérica, el Congreso de la Nación, la Usina del Arte y el arco del Barrio Chino.
- El Bus Turístico se sumará con unidades especialmente ploteadas con la imagen del Año del Caballo, recorriendo los principales circuitos turísticos y acompañando el festejo en distintos puntos de la Ciudad.
En todos los casos se trata de actividades con entrada gratuita, que cuentan con la participación de 288 comercios, instituciones culturales y organizaciones de la comunidad china en el país.
