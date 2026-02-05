Año Nuevo Chino en Buenos Aires 2026: fechas, lugares y la agenda completa de los cuatro días

En su edición 2026, el Año Nuevo Chino celebra la llegada del Año del Caballo de Fuego, y para ello habrá diferentes actividades, por lo que es importante conocer las fechas, lugares y la agenda completa de los cuatro días de este evento.

Cómo serán los festejos del Año Nuevo Chino 2026

Esta celebración está organizada por la Asociación del Barrio Chino de Buenos Aires y la Federación de Reunificación de China en la Argentina, con auspicio de la Embajada de China y del Gobierno porteño.

Aunque el festejo principal se enmarca entre la noche del lunes 16 y las primeras horas del martes, hay actividades previas para todos los gustos.

Fechas y lugares de los festejos del Año Nuevo Chino

Como ocurre todos los años, el Barrio Chino volverá a ser el corazón de los festejos de cuatro días, del sábado 14 al martes 17 de febrero, de 12 a 20 horas, coincidiendo con el fin de semana largo de Carnaval.

El momento central será el lunes 16 de febrero, con la despedida del Año de la Serpiente y la bienvenida oficial al Año del Caballo, que comenzará a la medianoche del martes 17.

El año nuevo chino 2026 estará regido por la energía del Caballo de Fuego

La agenda completa de los cuatro días del Año Nuevo Chino

De acuerdo a la información provista por el Gobierno porteño, los festejos se distribuyen en distintos días con actividades específicas, propias de la cultura china y su historia.

Domingo 8 de febrero : en la Plaza de los Parques Nacionales Argentinos, habrá una jornada abierta de danzas tradicionales, expresiones artísticas , gastronomía típica y actividades familiares.

: en la Plaza de los Parques Nacionales Argentinos, habrá una jornada abierta de , gastronomía típica y actividades familiares. Del sábado 14 al martes 17 de febrero : propuesta artística y cultural de gran escala en el Barrio Chino, que incluirá un show central de dragones y leones en postes en altura, la presencia de caballos argentinos en vivo, exhibiciones de artes marciales, música tradicional y contemporánea, DJs y espectáculos en vivo. Habrá desfiles de moda tradicional y moderna, intervenciones artísticas y murales, la participación del artista urbano Índigo Ars , robots y perros robóticos , actividades gastronómicas y culturales abiertas, sorteos y activaciones. El orfebre Juan Carlos Pallarols realizará una obra simbólica como ofrenda al Año del Caballo.

: propuesta artística y cultural de gran escala en el Barrio Chino, que incluirá un en postes en altura, la presencia de caballos argentinos en vivo, exhibiciones de y contemporánea, DJs y espectáculos en vivo. Habrá desfiles de moda tradicional y moderna, intervenciones artísticas y murales, la participación del , , actividades gastronómicas y culturales abiertas, sorteos y activaciones. El orfebre realizará una obra simbólica como ofrenda al Año del Caballo. Domingo 15 de febrero : carrera de Botes Dragón en los diques de Puerto Madero, que combina deporte, tradición y espíritu colectivo.

: carrera de Botes Dragón en los diques de Puerto Madero, que combina deporte, tradición y espíritu colectivo. Lunes 16 de febrero : a partir de las 20 horas, se iluminarán de rojo el Puente de la Mujer, el Monumento a los Españoles, la Torre Monumental, el Planetario Galileo Galilei, la Floralis Genérica, el Congreso de la Nación, la Usina del Arte y el arco del Barrio Chino.

: a partir de las 20 horas, el Puente de la Mujer, el Monumento a los Españoles, la Torre Monumental, el Planetario Galileo Galilei, la Floralis Genérica, el Congreso de la Nación, la Usina del Arte y el arco del Barrio Chino. El Bus Turístico se sumará con unidades especialmente ploteadas con la imagen del Año del Caballo, recorriendo los principales circuitos turísticos y acompañando el festejo en distintos puntos de la Ciudad.

En todos los casos se trata de actividades con entrada gratuita, que cuentan con la participación de 288 comercios, instituciones culturales y organizaciones de la comunidad china en el país.