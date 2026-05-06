Comenzó la megaobra para modernizar el Hospital Fernández: habrá nuevos consultorios, espacios y dormitorios

El Hospital Fernández de la ciudad de Buenos Aires avanza con una obra de ampliación y reorganización que promete transformar dos áreas centrales para la atención diaria: la guardia y los consultorios externos. El proyecto busca responder a la creciente demanda de pacientes, mejorar la accesibilidad a los servicios médicos y optimizar tanto la experiencia de quienes se atienden como las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud.

La intervención contempla una modernización integral de los espacios y una reorganización del funcionamiento interno del hospital, con el objetivo de lograr una atención más ágil, ordenada y eficiente. Con este proyecto, el gobierno porteño busca mejorar la atención sanitaria en la Ciudad.

La obra busca mejorar la zona de guardias y consultorios externos (Foto: GCBA)

Más consultorios y nuevas especialidades

En el área ambulatoria, los trabajos se concentran en refuncionalizar los espacios existentes para ampliar la capacidad de atención y aumentar la disponibilidad de turnos.

El plan incluye la incorporación de nuevos consultorios para especialidades como toxicología, infectología, dermatología y alergia. Además, se sumarán áreas destinadas a jefaturas médicas, salas de reunión y espacios de descanso flexibles que permitirán mejorar la organización del trabajo.

Dentro de esta reorganización también se integrará el Hospital de Día, lo que permitirá fortalecer la atención programada y el seguimiento de pacientes que requieren controles periódicos o tratamientos ambulatorios.

Cambios en la guardia para agilizar la atención

Uno de los puntos más importantes de la obra se desarrolla en el sector de guardia, donde se implementará una nueva organización de accesos, según informaron desde el gobierno porteño.

El ingreso de ambulancias estará separado del acceso de pacientes ambulatorios, una medida que permitirá ordenar la circulación interna y acelerar los tiempos de atención desde el primer contacto con el hospital.

Las obras ya se encuentran en ejecución (Foto: GCBA)

Esta modificación apunta a mejorar la seguridad y la eficiencia en situaciones de urgencia, tanto para los pacientes como para los equipos médicos.

Más capacidad para emergencias y pacientes críticos

La ampliación de la guardia sumará nuevos espacios y aumentará la capacidad operativa del servicio. El proyecto contempla:

Diez consultorios médicos

Un área de triage para la clasificación inicial de pacientes

Un sector de infusiones con tres puestos

Seis posiciones de observación para pacientes críticos

Dos habitaciones de aislamiento

A su vez, el nuevo diseño incluirá espacios específicos para la atención en salud mental, con dos habitaciones privadas destinadas a este tipo de casos.

La obra también sumará áreas de enfermería, un sector de traumatología y diversos espacios de apoyo que permitirán un funcionamiento más integrado del servicio.

Las obras buscan dar respuesta a la creciente demanda (Foto: GCBA)

Mejores condiciones para el personal de salud

El proyecto contempla además la construcción de dormitorios para el personal de guardia, una mejora significativa en las condiciones laborales de quienes sostienen la atención médica durante las 24 horas.

En total, la intervención abarcará una superficie de 3.223,90 m2. Con estas mejoras, el hospital busca modernizar su infraestructura y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud público frente a la demanda creciente de atención.