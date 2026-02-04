Fin de semana XXL: cuándo son los feriados por Carnaval 2026

Gran parte de la ciudadanía argentina podrá disfrutar en febrero de un receso extendido, y quienes deseen saber cuándo son los feriados por Carnaval 2026, contarán con un descanso pautado para los días lunes 16 y martes 17 de febrero.

Así se compone el receso largo de febrero Pheelings media - Shutterstock

Cuándo son los feriados por Carnaval 2026

De acuerdo al calendario oficial de feriados que publica la Jefatura de Gabinete, los días feriados por Carnaval coinciden con el inicio de la tercera semana del mes, y corresponden a los días lunes 16 y martes 17 de febrero. Estas dos jornadas tienen carácter de feriados inamovibles, que harán que la mayoría de las personas tengan un fin de semana extralargo.

Debido a que ambos días constituyen feriados nacionales garantizados por ley, las personas que sean convocadas a su puesto de trabajo durante estas fechas deberán cobrar el doble de una jornada laboral regular, como define la Ley de Contrato de Trabajo.

El lunes y martes forman el fin de semana extendido de Carnaval Mauro V. Rizzi� - LA NACION

El Carnaval 2026 cuenta con muchas actividades para disfrutar en familia y, aunque el lugar emblemático es Gualeguaychú, Entre Ríos, considerada la capital nacional de esta celebración, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) también se convierte en un epicentro con los famosos corsos que se celebran en distintos barrios porteños.

Compacto del carnaval de Gualeguaychú

Todos los feriados de 2026

Febrero

Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).

Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).

Marzo

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).