Un hombre de 45 años está internado con hantavirus en Bariloche: su pareja e hijo permanecen aislados
El paciente presentó fiebre, dolor de cuerpo y diarrea durante el fin de semana
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LA NACION
En medio de las investigaciones por el brote de hantavirus que dejó al menos tres muertos y varios casos sospechosos a bordo del crucero MV Hondius, se confirmó un nuevo caso de la infección en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. El paciente contagiado es un hombre de 45 años que quedó internado en un sanatorio local este fin de semana tras presentar sintomatología compatible con el virus.
Según confirmaron medios locales, su pareja e hijo se encuentran aislados en forma preventiva.
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