Año Nuevo Chino 2026: un especialista explicó el significado del Caballo de Fuego y reveló las dos comidas típicas del festejo

Este martes 17 de febrero de 2026 se celebra el Año Nuevo Chino, también denominado como el Año del Caballo de Fuego. Para entender el significado de la celebración y en qué consisten los festejos, LN+ dialogó con Carlos Lin, especialista en la comunidad china. Además, el experto reveló las dos comidas típicas de la fiesta.

Carlos Lin en LN+

“Para nosotros hoy es 1° de enero, y tenemos una frase que dice: ‘Con el caballo siempre llega el éxito y la felicidad’”, manifestó Lin. “Y Caballo de Fuego implica, además de buena fortuna, rapidez e inmediatez, que también se relaciona con la cacofonía de la palabra caballo en chino”, remató.

En palabras de Lin, “anoche hicimos la vigilia de los festejos, que son todos en el Barrio Chino de Belgrano, y esperamos que se acerquen más de 200.000 personas de nuestra comunidad”.

El especialista dialogó con LN+ en un móvil desde el Barrio Chino de Belgrano

Las comidas típicas

Consultado sobre la faceta gastronómica de las celebraciones, Lin reveló: “En el Año Nuevo Chino tenemos que comer comidas clásicas. Entre ellas están el pescado, que representa la abundancia y por el otro lado, los arrolladitos primavera“.

Sobre estos últimos bocados, agregó: “En Argentina son muy populares, pero en realidad no llevan carne, sino que están rellenos de verduras. Entonces, uno envuelve, arrolla lo verde y así se va lo gris”.

Desde este lunes los festejos en el barrio porteño de Belgrano congregan a cientos de chinos y argentinos Fabián Malavolta

El significado de los colores

En su intercambio con LN+, el especialista de la comunidad china se refirió a la importancia de los colores. “En este tipo de celebraciones chinas, el blanco, y no el negro como muchos creen, representa al luto. Después, el rojo representa la suerte y el dorado la opulencia: el dinero”, enumeró Lin.

Cientos de personas asistieron a la llegada del Año del Caballo de Fuego Fabián Malavolta

Además de analizar las celebraciones, Lin reveló que el Barrio Chino de Belgrano “es el más moderno del mundo, y con las recientes modificaciones que se hicieron se unió lo nuevo con lo viejo”.

“El Año Nuevo Chino es también conocido como el Festival de la Primavera, ya que es la época del año en la cuál se da esta fecha del otro lado del mundo”, relató el experto. “Una oportunidad única para regresar a nuestros orígenes. Compartir y celebrar en familia”, cerró Lin.