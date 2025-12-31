Por qué la pirotecnia afecta a las mascotas y cuáles son las más sensibles

Las celebraciones de fin de año pueden convertirse en un momento de alto estrés para perros, gatos y otros animales, especialmente por los ruidos fuertes asociados a la pirotecnia. En diálogo con LN+, una voluntaria de una organización de rescate y una médica veterinaria explicaron por qué estas situaciones son tan difíciles para las mascotas y qué medidas simples pueden ayudar a prevenir accidentes y sufrimiento.

Belén, voluntaria del refugio “Techo de Amor”, advirtió que los ruidos intensos generan reacciones inmediatas en muchos animales. “En los animales, los ruidos fuertes los hacen temblar, tener miedo y escaparse”, explicó.

Según sostuvo, los perros son particularmente sensibles, y en el caso de los animales rescatados el problema suele ser mayor: “Vienen con muchos traumas”, remarcó, lo que puede potenciar respuestas de pánico.

Como cuidar a las mascotas en Navidad

Desde el punto de vista veterinario, Silvina Muñiz explicó que el miedo que experimentan las mascotas frente a la pirotecnia no es un simple sobresalto, sino una sensación intensa y desagradable.

“Es un estímulo que perciben como una agresión o una amenaza”, indicó. Ese miedo puede desencadenar síntomas claros de estrés: “Jadean, se paralizan, salen corriendo o intentan defenderse. Ese es el riesgo enorme”.

Por qué la pirotecnia afecta a las mascotas

Muñiz subrayó que el impacto no se limita a perros y gatos. “La pirotecnia también afecta a las aves y a los caballos”, señaló, y resaltó que los animales no pueden comprender qué está pasando. “Lo perciben como una amenaza, como si fuera un terremoto”, dijo, lo que explica su necesidad de esconderse o huir.

“Los perros escuchan tres veces más que nosotros y los gatos cuatro veces más”, explican los expertos

La veterinaria remarcó que el daño se potencia por la capacidad auditiva de las mascotas. “Los perros escuchan tres veces más que nosotros y los gatos cuatro veces más”, afirmó.

En ese sentido, aclaró que la ausencia de una reacción visible no implica que el animal esté tranquilo: “El gato puede quedarse quieto, pero eso no quiere decir que no tenga miedo”.

Qué pueden hacer los tutores para prevenir situaciones de riesgo

Ambas especialistas coincidieron en que la prevención es clave. Belén recomendó anticiparse si se sabe que habrá pirotecnia cerca: “Hay que ponerles chapita identificatoria y dejarlos en un lugar de la casa donde no llegue tanto el ruido”, explicó. Aclaró que no deben estar atados, y sugirió usar música suave o ruido blanco para amortiguar los sonidos externos.

Muñiz, por su parte, destacó la importancia del comportamiento humano. “Los tutores tenemos que mantener la tranquilidad para que ellos estén tranquilos”, precisó. Según explicó, en esos momentos los animales buscan mucho contacto o un sitio seguro: “Tienen que tener un lugar para esconderse, puede ser debajo de una cama, una caja, bajar las persianas”.

También alertó sobre los sonidos más peligrosos: “Lo que más los afecta son las bombas de estruendo y las cañitas voladoras”, detalló. Frente a eso, insistió en la necesidad de comprender lo que siente el animal y acompañarlo sin forzar situaciones.