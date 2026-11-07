Anuncian un cambio en el clima en Buenos Aires durante la visita del papa León XIV: llega un “veranito” con temperaturas de hasta 30°

El tiempo en Buenos Aires y el centro de la Argentina comenzará a cambiar durante este fin de semana, en coincidencia con la visita del papa León XIV. El desplazamiento de un frente frío hacia el norte y el posterior ingreso de un sistema de alta presión favorecerán una mejora de las condiciones, antes de una semana en la que el calor ganará protagonismo en distintas regiones del país.

La transición tendrá ritmos diferentes según la zona. Mientras el sábado todavía se esperan lluvias y tormentas en el Litoral, el domingo predominará el buen tiempo en gran parte del centro argentino. En paralelo, las temperaturas se recuperarán rápidamente en el norte de la Patagonia, donde comenzará a desarrollarse un episodio de calor que luego se intensificará hacia el norte del territorio nacional.

Pronostico del tiempo

Cómo será el cambio de tiempo durante el fin de semana

Según Meteored, durante este sábado 7 de noviembre el frente frío avanzará con rapidez hacia el norte y desplazará las lluvias y tormentas hacia el Litoral, especialmente durante la primera parte de la jornada. En Córdoba y Santiago del Estero también podrían registrarse chaparrones y lluvias.

Detrás del sistema frontal, el viento continuará siendo un factor destacado. Se prevén ráfagas cercanas a los 45 kilómetros por hora en Córdoba y de hasta 55 kilómetros por hora en sectores del centro y norte de Santa Fe.

Hacia la noche, el ingreso de un amplio sistema de alta presión, con centro sobre el sur cordobés, permitirá una mejora rápida en el centro del país y el Litoral. Ese cambio dará paso a un domingo con condiciones más estables en buena parte de la región central, en el comienzo del período de la visita papal.

La evolución será distinta en el noroeste. La circulación del este, en interacción con el relieve, mantendrá nubosidad baja, lluvias y lloviznas en sectores de Salta y Jujuy. Allí podrían persistir algunos chaparrones durante el domingo, aunque con mayor variación de la cobertura nubosa. En Misiones también podrían quedar precipitaciones muy dispersas.

Un frente frío llevará lluvias y tormentas hacia el centro y norte del país ⛈️, con ráfagas intensas. El domingo mejorará en varias regiones, mientras el norte patagónico comenzará a calentarse 📈.



Informe de @ecampetella 👇https://t.co/ynhD690aQn pic.twitter.com/2fPYR9j35Z — Meteored Argentina (@MeteoredAR) November 6, 2026

Dónde comenzará a sentirse el “veranito”

El aumento de las temperaturas se hará evidente primero en el norte de la Patagonia, una región que quedará fuera del avance de un segundo frente previsto para el extremo sur del país.

Para el domingo 8, Neuquén podría alcanzar una máxima de entre 30 y 31°C. En Bariloche, en tanto, se espera un registro cercano a los 23°C, que subiría hasta los 25°C el lunes, con poca nubosidad.

El comienzo de la semana traerá un ambiente cada vez más caluroso al Alto Valle, el Valle Medio de Río Negro y el norte neuquino. El período de temperaturas más elevadas podría concentrarse entre el martes y el miércoles.

En esos días, las máximas podrían rondar los 36°C en el Alto Valle y acercarse a los 39°C en sectores del este de Río Negro y La Pampa. El informe plantea que podría tratarse del primer episodio de la temporada con calor de características estivales en esas zonas.

Cómo avanzará el calor hacia el centro y el norte

El lunes 9 todavía presentará temperaturas más moderadas en el centro y el noreste argentino. Las máximas previstas se ubican cerca de los 26°C en Córdoba, 28°C en Mendoza y 25°C en Corrientes.

Después, el calentamiento también se intensificará hacia el norte. Santiago del Estero podría registrar valores próximos a los 40°C entre el miércoles 11 y el jueves 12, como parte de un nuevo cambio de condiciones tras el paso del frente frío.