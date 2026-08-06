Anuncian una de las tormentas más fuertes combinada con viento “Pampero”, con lluvia, ráfagas de 80 km/h y frío

Una amplia franja del centro de la Argentina se encuentra bajo alerta por la llegada de tormentas fuertes, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. El fenómeno, uno de los más intensos de este invierno, afectará durante este jueves 6 de agosto en distintas localidades, entre ellas sectores de la provincia de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la posibilidad de que se desarrollen lluvias y tormentas de variada intensidad a lo largo de toda la jornada.

Pronostico del tiempo

El ingreso del viento “Pampero”

Con el correr del tiempo, el viento “Pampero” interrumpirá la jornada, debido a que el viento rotará al sector sur, provocando una alerta amarilla en gran parte del territorio argentino, según indicó el sitio especializado Meteored.

En consecuencia, este fenómeno traerá ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80km/h en Buenos Aires, mientras que la temperatura marcará un gran descenso térmico.

6 AGO | ⚠️ #Alertas para hoy:



⛈️ Tormenta

🟧 50-80 mm

🟨 30-60 mm

⚠️ Lluvias intensas

🌬️ Ráfagas ≥ 90 km

🧊 Granizo

⚡Actividad eléctrica



🌬️ Viento

🟨 40 - 60 km/h con ráfagas ≥ 90km/h



🧵➡️ pic.twitter.com/Goa9g3yU5R — SMN Argentina (@SMN_Argentina) August 6, 2026

Hasta que hora llueve hoy en Buenos Aires

El mes de agosto comenzó en la Argentina con condiciones mucho más dinámicas y cambiantes que se extenderán, con algunas variaciones, hasta octubre. En ese marco y en medio del avance del fenómeno de El Niño, la jornada de este jueves registrará tormentas fuertes y precipitaciones a lo largo de todo el día, que darán paso a un brusco descenso térmico de cara al fin de semana.

En términos meteorológicos, el jueves será el turno de una ciclogénesis, es decir, de un proceso atmosférico capaz de potenciar la inestabilidad, generar ráfagas intensas y provocar un cambio repentino a nivel climático.

Las tormentas se extenderán a lo largo de todo el día Ricardo Pristupluk

El fenómeno llega pocos días después de otro episodio meteorológico inusual. El viernes pasado se registraron 113 milímetros de lluvia en la ciudad de Buenos Aires, la marca más alta para un mes de julio desde que existen mediciones sistemáticas, iniciadas en 1906. Aunque el evento previsto para este jueves no necesariamente repetirá esos acumulados, los meteorólogos siguen con atención la evolución de la atmósfera porque combina varios factores de riesgo: lluvias, tormentas, viento y un marcado descenso térmico.

Pronóstico del tiempo para la semana

Para el viernes se registrará un descenso de la temperatura, con una mínima de 5°C y una máxima de 15°C. El cielo permanecerá ligeramente nublado durante la mañana y a la tarde despejado, sin probabilidades de lluvia, mientras que el viento soplará entre 7 y 12 km/h por la mañana y aumentará hasta los 13 a 22 km/h por la tarde y la noche.

En tanto, por el momento, las previsiones para este fin de semana marcan buenas condiciones meteorológicas. En el caso del sábado se espera una jornada algo nublada, con una mínima de 7°C y una máxima de 14°C.

Para el domingo, el organismo anticipa el día más frío, con una mínima de 4°C y una máxima de 13°C, aunque estará mayormente soleado.