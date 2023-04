Arcturus: la nueva subvariante de ómicron que provoca un síntoma que no estaba asociado con el Covid-19

escuchar

En el camino natural del coronavirus, como sucede con otras infecciones virales, el patógeno fue mutando desde aquella variante original surgida en Wuhan hasta la última detectada, sobre todo, en la India. Se trata de la XBB.1.16, denominada Arcturus, que es un nuevo sublinaje de ómicron y tiene la peculiaridad de que, además de ser aún más transmisible, en muchos casos, generó, sobre todo en la población pediátrica, casos de conjuntivitis. En la Argentina, todavía no se identificaron casos vinculados a esta cepa.

Arcturus se detectó por primera vez, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS), en enero pasado y ya fue documentada en 29 países. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos representa el 7,2% de las infecciones.

La OMS designó a esta variante como una que debe ser monitoreada, pero no como una de preocupación. “Una de las variantes que estamos analizando, específicamente en la India, es una que tenemos bajo supervisión. Se trata de la XBB.1.16. En realidad, es muy similar en perfil a XBB.1.5. Tiene una mutación adicional en la proteína espiga que, en estudios de laboratorio, muestra un aumento de la infectividad, así como un aumento potencial de la patogenicidad. Entonces, es una que estamos monitoreando y lo hacemos porque tiene cambios potenciales a los que debemos estar atentos. En la actualidad, solo hay unas 800 secuencias de XBB.1.16. La mayoría de las secuencias son de India, donde la XBB.1.16 ha reemplazado a las otras variantes que están en circulación. Esta variante ya ha estado en circulación durante unos meses”, indicaron especialistas de la OMS en una conferencia de prensa que brindaron a finales del mes pasado.

Eduardo López, jefe del departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, explica que Arcturus presenta cambios genéticos que le dan una ventaja sobre las otras, pero resalta que no debe ser hoy una preocupación, sino que solo hay que seguir con atención su evolución.

La india es el país más afectado por la nueva subvariante de ómicron

“Hasta ahora todas las variantes de ómicron aumentaron su transmisibilidad, pero no así su letalidad. Creo que no hay que inflar esta nueva variante porque de las que aparecieron en los últimos meses ninguna logró un pico de casos como cuando surgió la primera variante de ómicron. Eso es así porque la gran mayoría ya se vacunó. Estas nuevas variantes aparecen en poblaciones mal vacunadas, como sucede en la India y ahora está presente en 29 países. En la Argentina no tenemos una vacunación perfecta, pero se están aplicando buenas vacunas y por eso los contagios están controlados”, explica el especialista.

López agrega que, las variantes alfa, gamma y delta tenían un índice de mortalidad mayor, pero predominaron durante menos tiempo. Mientras que ómicron, al ser más transmisible, pero menos letal, es la que más proliferó.

Por su parte, el infectólogo y epidemiólogo Hugo Pizzi también cree que aún es muy temprano para evaluar el impacto de esta nueva variante. “Tiene una mutación en la espiga que hace que sea notable el aumento de la contagiosidad, en especial en menores de 12 años. Hasta el momento, sobre todo la detectaron en la India, Singapur y Australia”, argumenta.

Un nuevo síntoma

Pizzi sostiene que, según los informes y papers científicos a los que tuvo acceso, Arcturus genera un cuadro febril y puede dar conjuntivitis. “Esa es la mayor novedad. Todos los alergistas en sus sociedades comentan que esta variante genera un cuadro de conjuntivitis o de gran picazón en la zona ocular”, destaca.

Enrique Casanueva Martínez, infectólogo y asesor del Servicio de Infectología Pediátrica del Hospital Austral, también señala que en la India se notificaron casos de chicos con conjuntivitis: “Me parece que es parte de la evolución natural del virus. Todas las infecciones virales van modificando su comportamiento a medida que interactúa con el ser humano. Eso es esperable, y el ejemplo más claro de esto es el virus de la influenza, sobre el que se mantiene un alto nivel de control y todos los años se modifican las vacunas según la mutación”.

