Arranca hoy el pago con QR en el subte

La red de subtes de Buenos Aires comenzó, este lunes, a probar una nueva modalidad de pago, que se suma al contactless y a la tarjeta SUBE, a través del código QR. Si bien algunos usuarios ya podrán utilizar este método, Emova, la empresa concesionaria del servicio, aclaró a LA NACION que esto no significa un lanzamiento oficial.

Según informaron desde la compañía, este tipo de pago requiere de un proceso de pruebas y estabilización del sistema, que es lo que se está haciendo a partir de hoy. Esto significa que no todos podrán utilizarlo y que “la fecha de pleno funcionamiento para los usuarios se informará en el transcurso de la semana”.

Esta semana anunciarán la habilitación oficial para pagar el subte con QR, que por el momento solo podrá hacerse a través de Mercado Pago Santiago Oróz

Además de esta limitación, por el momento solo podrá abonarse el boleto con el código QR de la plataforma Mercado Pago, aunque también “se está trabajando con otras billeteras para que se incorporen” próximamente, afirmaron fuentes de Emova.

Todavía no hay información oficial respecto de si se ofrecerán descuentos como los que brindan varias tarjetas en caso de que se use el sistema NFC (contactless) –habilitado en molinetes especialmente designados para esto– con crédito o débito, como la bonificación del 65% a través de Visa y del 60% con Mastercard.

También en Mercado Pago, en la pestaña de Beneficios, se encuentran detalladas las dos opciones de rebajas que ofrece la empresa: un reintegro del 60% pagando con el método sin contacto del celular y un monto igual de bonificación abonando con la Tarjeta Mercado Pago.

Para pagar el subte los usuarios deberán generar ellos mismos el código QR en la billetera virtual

En esta nuevo método que se está probando a partir de hoy en el subte, a diferencia de lo acostumbrado en la mayoría de los negocios, donde el usuario escanea el QR, los pasajeros que deseen utilizar esta modalidad deberán generar ellos mismos dicho código desde su billetera virtual y este será validado por el lector del molinete.

De hecho, hoy mismo, al ingresar a la pestaña de Mercado Libre con el símbolo del código ya se puede ver la descripción: “Usá tu QR para pagar el subte o comprar en locales habilitados”. En ese caso, no se podrán usar tarjetas, sino que tendrá que usarse el “dinero en cuenta”, por lo que funcionará solamente como una especie de débito.

El proceso de prueba que se está llevando a partir de hoy, cabe destacar, implica que la habilitación del QR se va aplicando en algunas estaciones o en algunos molinetes específicos, con la intención previamente mencionada de ir realizando un testeo del nuevo sistema y, en base a esto, calibrarlo. En otras palabras, todavía no se generalizó a todas las estaciones ni accesos, por lo que en muchos casos no estará disponible. Se espera que en pocos días se anuncie formalmente el inicio del método QR para todas las estaciones y todos los pasajeros, aunque todavía no hay una fecha exacta estipulada.

Un sistema que se extiende

Las diversas formas de pago que habilita la tecnología se viene extendiendo en varios sectores, más allá del comercial y del transporte.

Tanto es así que el gobierno de la ciudad acaba de implementar este mismo método para los trámites no tributarios: las Boletas Únicas Inteligentes (BUI) pueden pagarse ahora también con un código QR interoperable, en este caso a través de cualquier billetera virtual que tenga dinero en cuenta, tanto desde aplicaciones móviles como desde una computadora ingresando al Portal Único de Pagos en sir.buenosaires.gob.ar/login.

Cómo pagar trámites con QR

Entre los principales trámites que se podrán abonar con este sistema figuran las licencias de conducir, las infracciones de tránsito, las búsquedas de partidas del Registro Civil, el alquiler de la pista de aprendizaje para manejar y la rúbrica de documentación laboral, entre otros.

Además, pagando con Buepp, la billetera virtual del Banco Ciudad, se accede a una promoción del 20% de descuento, con tope de $10.000 en el primer pago.