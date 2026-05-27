Arthur Brooks, experto de Harvard: “Las personas más felices son las que nunca dejan de aprender por pura curiosidad”

La búsqueda de la felicidad suele asociarse con factores como el éxito profesional, las relaciones personales o la estabilidad económica. Sin embargo, para Arthur Brooks, profesor de Harvard y uno de los especialistas más reconocidos en el estudio de la felicidad, existe un hábito mucho más simple que puede marcar una diferencia significativa en el bienestar cotidiano.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el académico sostuvo que las personas más felices tienen una característica en común: nunca dejan de aprender. Pero no lo hacen por obligación o necesidad, sino impulsadas por una curiosidad genuina por comprender mejor el mundo que las rodea.

Por qué aprender está vinculado con la felicidad

Brooks explicó que el aprendizaje y la felicidad mantienen una relación mucho más estrecha de lo que muchas personas imaginan. “Las personas más felices son las que nunca dejan de aprender. Lo hacen no por obligación, sino por curiosidad”, afirmó.

Según el experto, cuando alguien alimenta esa curiosidad a través de la lectura, la exploración o el descubrimiento de nuevas ideas, activa una emoción fundamental: el interés.

Lejos de ser un sentimiento menor, considera que el interés constituye uno de los estados emocionales positivos más básicos y relevantes para el bienestar humano.

Según Brooks, el interés constituye uno de los estados emocionales positivos más básicos y relevantes Shutterstock

La curiosidad como motor del bienestar

Para Brooks, la curiosidad funciona como una puerta de entrada hacia experiencias emocionales más satisfactorias. Cuando una persona mantiene el deseo de aprender algo nuevo, comprender un tema desconocido o descubrir perspectivas diferentes, genera una sensación de entusiasmo que ayuda a combatir la rutina y la apatía.

De acuerdo con su explicación, de ese interés surgen niveles más altos de alegría, una mayor sensación de satisfacción y, finalmente, una percepción más profunda de felicidad.

La curiosidad es el motor del bienestar SHUTTERSTOCK - Shutterstock

Leer, explorar y descubrir

El profesor de Harvard destacó que no se trata necesariamente de realizar estudios formales o acumular títulos académicos. La clave está en mantener una actitud de apertura intelectual y conservar el deseo de seguir descubriendo cosas nuevas a cualquier edad.

Leer libros, escuchar podcasts, aprender una habilidad, visitar lugares desconocidos o profundizar en temas que despierten interés personal son algunas de las formas de estimular esa curiosidad que, según Brooks, contribuye directamente al bienestar emocional.