Arthur Brooks, experto en felicidad de Harvard: “Las personas que son felices y saludables cuando son mayores tienen un matrimonio sólido o amistades cercanas”

Mantenerse saludable y conservar el bienestar a medida que pasan los años puede depender de hábitos mucho más cotidianos de lo que parece. Arthur C. Brooks, científico social de la Universidad de Harvard e investigador especializado en felicidad, ha estudiado durante años qué características comparten las personas que llegan a edades avanzadas con buena salud y satisfacción con su vida.

Sus conclusiones se apoyan en gran parte en el Harvard Study of Adult Development, un estudio de 85 años considerado el más largo sobre felicidad. Según Brooks, medir salud y felicidad separa a las personas en cuatro cuadrantes.

En una entrevista con la doctora Rhonda Patrick, Brooks explicó que las personas que combinan felicidad y buena salud suelen coincidir en siete hábitos.

Cuatro hábitos de salud física

Los primeros cuatro están vinculados con el cuidado del cuerpo: alimentación, ejercicio, tabaco y alcohol. Brooks explicó que las personas de este grupo mantienen una dieta “normal y saludable”, se mueven con regularidad y son muy moderadas con las sustancias. “Ninguno era adicto, o si tuvo problemas, lo dejó”, señaló.

Sobre el ejercicio, también destacó la moderación. “Si no haces nada de ejercicio, no eres feliz ni estás bien”, afirmó, pero advirtió que llevarlo al extremo tampoco ayuda: “Y si eres un maniático del ejercicio, en realidad puedes causar algún daño mecánico a tu cuerpo, pero probablemente tampoco seas feliz y haya algún tipo de compensación”.

Brooks habló además de su experiencia con el tabaco. Contó que se hizo adicto a la nicotina a los 13 años, fumó durante sus veinte y lo dejó a los 26.

“Todavía pienso en ello todos los días. Me encanta la nicotina”, relató, pero recordó que los fumadores de toda la vida tienen 7 de cada 10 probabilidades de morir por una enfermedad relacionada con el tabaco, algo incompatible con una vida saludable y feliz.

Brooks destaca especialmente la importancia de mantener vínculos cercanos y continuar aprendiendo durante toda la vida. (Foto: Arthur Brooks / Facebook) EL TIEMPO/GDA

Los tres hábitos psicológicos

Los otros tres hábitos están relacionados con la forma en que una persona enfrenta la vida. El primero es continuar aprendiendo, algo que Brooks considera especialmente importante porque las personas que mantienen la curiosidad y siguen adquiriendo conocimientos tienden a presentar mejores resultados de salud y bienestar.

“El número 1 es seguir aprendiendo. Y las personas que aprenden durante toda la vida son más saludables y felices. Por lo general, eso implica leer mucho, pero la curiosidad es la forma en que surge. Es realmente, realmente importante”, explicó.

Para el investigador, mantener la mente activa no significa necesariamente seguir una formación académica, sino conservar el interés por descubrir cosas nuevas.

El segundo consiste en desarrollar una manera efectiva de afrontar los problemas y los momentos difíciles. Brooks considera que no basta con esperar que las dificultades desaparezcan, sino que es necesario desarrollar herramientas para responder ante ellas.

“Tienes que volverte bueno en eso. Necesitas habilidad para lidiar con los problemas de la vida”, señaló.

Según Brooks, cada persona puede encontrar una estrategia diferente para manejar las adversidades. “Tal vez seas bueno en terapia. Tal vez seas bueno en la oración, tal vez seas bueno en la meditación. Tal vez seas realmente bueno escribiendo un diario. Pero todas las personas felices y saludables tienen su manera de afrontarlo y son muy hábiles para hacerlo”, explicó.

El hábito que Brooks considera el más importante

El séptimo hábito es el que Brooks considera especialmente relevante: el amor y los vínculos cercanos. En su análisis, las personas que llegan a edades avanzadas con una combinación de felicidad y buena salud suelen tener un matrimonio sólido, amistades estrechas o ambas cosas.

“Las personas que tienen las mejores vidas, que son felices y saludables cuando son mayores, tienen un matrimonio sólido y/o amistades cercanas”, afirmó, resumiendo su idea con una frase contundente: “Eso es todo. No hay sustituto para el amor. La felicidad es amor, punto final”.

En conjunto, los hábitos que Brooks identifica combinan moderación en el cuidado del cuerpo, curiosidad para seguir aprendiendo, herramientas para afrontar las dificultades y relaciones personales cercanas.

Sus conclusiones se apoyan en investigaciones sobre el bienestar y en datos del Harvard Study of Adult Development. (Foto: Arthur Brooks / Facebook) EL TIEMPO/GDA

Los tres “macronutrientes” de la felicidad, según Brooks

Según CNBC, Brooks propone abordar la felicidad como si fuera una comida equilibrada con tres “macronutrientes”: disfrute, satisfacción y propósito. El disfrute aparece cuando a una fuente de placer se le suman las personas y los recuerdos, es decir, cuando no se vive en soledad.

La satisfacción, en cambio, es la recompensa que llega después de esforzarse por algo. Según Brooks, los seres humanos necesitan luchar, esforzarse y hasta sufrir, porque así es como se gana lo que se valora.

El tercero es el propósito, la sensación de que la vida tiene sentido. Brooks lo considera el que más se necesita experimentar de los tres.

Según explicó, las respuestas a estas preguntas son subjetivas: no hay una única correcta y lo único incorrecto es no plantearse ninguna.