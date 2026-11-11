Así fue la llegada del papa León XIV a la cárcel de Devoto en su último día en la Argentina

El papa León XIV llegó esta mañana a la cárcel de Villa Devoto, donde lo recibieron Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad nacional, y Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia de la Nación, y lo esperaban alrededor de 70 detenidos que siguen en el penal porque todavía no los trasladaron a Marcos Paz, ya que pronto será demolido.

El Sumo Pontífice salió de la Nunciatura hacia el barrio porteño y en el camino cientos de fieles se acercaron a saludarlo en las calles y avenidas. En varios tramos del recorrido viajó con la ventanilla baja.

La llegada del Papa a la carcel de Devoto

Las palabras de García Cuerva para recibir al Papa

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, abrió el encuentro del papa León XIV con los internos de la cárcel de Devoto. En su discurso, le agradeció al Pontífice la visita y habló de la importancia de buscar a Dios “en las periferias más olvidadas de la sociedad”.

García Cuerva le detalló al Santo Padre algunos datos relativos al penal: “Se trata de un penal masculino; hasta hace un tiempo la población era de 1500 personas. Actualmente, el establecimiento se encuentra atravesando un proceso gradual de traslado de detenidos a otras unidades con vistas a su posterior cierre definitivo”.

En otro fragmento de su discurso, el arzobispo recordó al papa Francisco, quien concurría a esta cárcel cada Jueves Santo a celebrar la Eucaristía y realizar el signo del lavatorio de los pies, para recordar que quienes forman parte de ella también son parte de los problemas que atraviesan a la sociedad.

Para cerrar, volvió a agradecerle a León XIV por su visita a la Argentina en el último día de la gira: “Una vez más, Santo Padre, muchas gracias por estar aquí; su presencia es la presencia del Pastor que abraza a todos, un signo de misericordia en un mundo marcado por la violencia y la inequidad, animándonos a todos a ser protagonistas de la construcción de la civilización del amor”.

El Papa llegó a la cárcel de Devoto

La emoción del Papa

Tras las palabras del arzobispo Jorge García Cuerva, el Sumo Pontífice escucho el testimonio de Cristian, un joven de 29 años que permanece detenido en el penal desde 2025: “Durante el tiempo en que estuve en situación de calle, el consumo de drogas y alcohol me empujaba a cometer delitos para sostener mi adicción. Todo eso terminó alejándome de mi familia y de las personas que me quieren”.

“Perdí mi trabajo; lo perdí todo. Al momento de mi detención, durante las noches no lograba dormir. La cabeza no me paraba: recordaba los consejos de mamá y me dolía no haberla escuchado a tiempo. Ya en el penal, me acerqué a la capilla; allí sentí que no estaba solo, que Jesús me acompañaba y me llamaba al reencuentro con Él. Decidí seguirlo, convencido de que Él es el verdadero camino”, sumó.