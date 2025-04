Así fue la Resurrección de Jesús

En la Semana Santa de 2025 el día de la Resurrección de Jesús coincide con el domingo 20 de abril y es uno de los días más importantes de la región católica, porque significa el paso de la muerte de Jesús a la vida eterna.

La Pascua es la celebración más importante de la comunidad cristiana debido a que conmemora la resurrección de Jesucristo. Archivo

La Resurrección de Jesús es la conmemoración del suceso más importante del catolicismo y es clave porque se revive el misterio más grande de la fe, que es la creencia de una vida después de la muerte.

La Pascua, en términos etimológicos, refiere al paso de la muerte a la vida y encierra un significado de cambio o transformación para los creyentes. Se trata de una jornada marcada por el espíritu de celebración.

Cómo fue la Resurrección de Jesús

El Evangelio de San Juan recuerda que, al tercer día de la muerte de Jesús, en la mañana de la Pascua, María Magdalena se apareció frente al sepulcro de Jesús y encontró que la roca que cubría la entrada ya no estaba en su sitio.

Según el relato bíblico, ella fue a buscar a los dos discípulos más queridos por Jesús, Pedro y Juan, que confirmaron el vaciamiento del sepulcro. Mientras los apóstoles restantes se reunían en una casa, María Magdalena se postró en el lugar del entierro y lloró la pérdida del cuerpo de quien había sido fiel seguidora.

Allí se le apareció Jesús, que le pidió que fuera a decirle a los demás que había vuelto, lo que confirmaba que él era el Hijo de Dios.

Jesús se presentó ante sus fieles seguidores, y les demostró que efectivamente era él. La Biblia muestra un diálogo entre Jesús y Tomás, uno de los apóstoles, quien había dicho que no creería en su regreso hasta tenerlo frente a sus ojos y poder tocar sus heridas. “¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto”, le dijo, entonces, Jesús.

Además de celebrar la Resurrección de Cristo, en la Pascua los católicos renuevan su fe de que algún día volverá a la Tierra.

Los sucesos que aparecen en la Biblia sobre la Resurrección de Jesús Shutterstock

Qué significa cada uno de los días que conforman la Semana Santa

Domingo de Ramos: la jornada inaugural de la Semana Santa recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén. Aquel día, el pueblo le dio la bienvenida aclamándolo y agitando ramas de olivo para saludar a quien consideraba “el hijo de Dios ” o “el Mesías ”. Es por eso que en esta fecha los feligreses suelen llevar ramas de este árbol a misa para que sean bendecidas y guardarlas, luego, en su casa el resto del año.

la jornada inaugural de la Semana Santa recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén. Aquel día, el pueblo le dio la bienvenida aclamándolo y agitando para saludar a quien consideraba “el ” o “el ”. Es por eso que en esta fecha los feligreses suelen llevar ramas de este árbol a misa para que sean bendecidas y guardarlas, luego, en su casa el resto del año. Lunes, Martes y Miércoles Santo: durante estos días se conmemoran distintas enseñanzas, obras y milagros que realizó Jesús, como la expulsión de los mercaderes del templo y la curación de ciegos y enfermos, así como también los momentos previos a su detención y posterior enjuiciamiento.

durante estos días se conmemoran distintas enseñanzas, obras y milagros que realizó Jesús, como la expulsión de los mercaderes del templo y la curación de ciegos y enfermos, así como también los momentos previos a su detención y posterior enjuiciamiento. Jueves Santo: se rememora la Última Cena de Jesús con sus apóstoles , como gesto de despedida. Durante este encuentro, Jesús estableció la Eucaristía , al bendecir el pan y el vino, y decirle a sus apóstoles que por medio de estos elementos recibirían su cuerpo y su sangre. Al terminar, Jesús fue a rezar al Huerto de los Olivos para prepararse para lo que vendría. Allí lo fueron a buscar para aprehenderlo.

se rememora la de con sus , como gesto de despedida. Durante este encuentro, , al bendecir el pan y el vino, y decirle a sus apóstoles que por medio de estos elementos recibirían su cuerpo y su sangre. Al terminar, Jesús fue a rezar al para prepararse para lo que vendría. Allí lo fueron a buscar para aprehenderlo. Viernes Santo: se recrea la Pasión de Cristo , es decir, su juicio, condena y calvario en la cruz, mediante un Vía Crucis .

se recrea la , es decir, su juicio, condena y calvario en la cruz, mediante un . Sábado Santo: se trata del día que pasó entre la muerte y la resurrección de Jesús . Esta jornada está dedicada especialmente a la Virgen María , quien sufrió la muerte de su hijo. Además, es un día de esperanza por la promesa que había realizado Jesús al decir: “Al tercer día resucitaré de entre los muertos”.

se trata del día que pasó . Esta jornada está dedicada especialmente a la , quien sufrió la muerte de su hijo. Además, es un día de esperanza por la promesa que había realizado al decir: Domingo de Pascua: se recuerda el momento en que Jesús resucitó, y por ello es la fiesta más importante para los cristianos.