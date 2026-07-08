Quién era Franco Depauli, el hombre que murió en Cañuelas durante los festejos por la clasificación de Argentina

En el marco de los festejos que se llevaron a cabo en distintas ciudades del país este martes por la victoria de la selección argentina en el Mundial, murió un hombre de 46 años. La víctima se llamaba Franco Depauli, quien se encontraba con su familia en medio de la celebración realizada en el centro de la localidad bonaerense de Cañuelas cuando fue alcanzado por una piedra que lo golpeó en la cabeza.

Franco Daniel Depauli era empleado de una fábrica de cerámicas y en varias oportunidades había colaborado en la organización de los festejos por el Día del de las Infancias que se realizaban en la mencionada ciudad.

Personas de su entorno recordaron que en esos eventos solía imitar los movimientos de Michael Jackson. “Era un hombre muy querido en el barrio Levene, donde construyó su casa y vivía desde hacía muchos años”, indicó un vecino sobre la víctima, según informó el medio local InfoCañuelas.

Fue con su familia a festejar la clasificación de la selección argentina y murió tras recibir un piedrazo en la cabeza

Previo al fatídico desenlace, Depauli había sido grabado mientras participaba de los festejos por la clasificación de la selección argentina para los cuartos de final del Mundial 2026. En el video, que comenzó a difundirse luego de su muerte, se lo observa con una bandera argentina sobre sus hombros mientras hace un comparte su opinión sobre el partido. “Nunca perdimos la fe”, afirma frente a la cámara.

La muerte de Depauli se dio en circunstancias de un disturbio registrado en el cruce de las calles Libertad y 25 de Mayo. En medio del caos, el hombre intentó acercarse hasta su auto que estaba estacionado en las inmediaciones cuando fue alcanzado por el objeto que le impactó en la cabeza y lo dejó inconscientes.

El disturbio que terminó con la muerte de Depauli se dio en el cruce de las calles Libertad y 25 de Mayo, en Cañuelas InfoCañuelas

De inmediato fue trasladado por sus familiares al hospital Ángel Marzetti. Sin embargo, llegó al centro de salud sin signos vitales. Pese a que se siguieron todos los protocolos y se lo intentó reanimar durante cincuenta minutos, Dapauli no sobrevivió, indicó el director del centro médico, Hernán Carpio.

La investigación avanzó con el análisis de las cámaras de seguridad del municipio, que permitieron identificar a un sospechoso. Horas más tarde fue detenido Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, señalado como el presunto responsable de haber arrojado la piedra que impactó sobre Depauli. De acuerdo con el medio local, el joven tiene antecedentes penales por robo y la causa fue caratulada como homicidio simple.

Por la muerte de Depauli fue detenido un joven de 20 años

En la ciudad de Buenos Aires también hubo incidentes en la celebración por el triunfo de la selección argentina. En ese caso, LA NACION informó que hubo robos de celulares, corridas, botellazos y que la Policía de la Ciudad detuvo a 19 personas.

Según pudo saber este medio, entre los detenidos al menos tres personas resultaron heridas durante los enfrentamientos que se produjeron con la Policía. Desde la Policía porteña, por su parte, informaron que se registraron al menos cinco oficiales heridos, uno con una fractura de nariz y otro de brazo.

En tanto en la ciudad de Córdoba también hubo disturbios, robos a joyerías y más de 40 detenidos que vandalizaron la vía pública y forcejearon con la Policía cordobesa.