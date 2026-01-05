Así quedaron las playas de Cariló luego de la sudestada que azotó al balneario

Una sudestada arrasó con las costas de Cariló durante el último fin de semana. El agua alcanzó una altura de 2,40 metros y causó destrozos significativos en la infraestructura de los balnearios, accesos y paradores. Los equipos de emergencia desplegaron maquinarias y personal para recuperar la operatividad de las playas tras el pico máximo de la tormenta registrado la noche del viernes.

¿Cuál fue el impacto en la infraestructura de Cariló?

La fuerza del oleaje golpeó con violencia la costa atlantica, especialmente en Cariló, donde dejó expuestos los cimientos de diversas construcciones. Varias casillas de guardavidas situadas en la línea de playa sufrieron el socavamiento de sus bases. En el balneario Paraíso, el mar retiró el soporte de arena de los puestos de vigilancia y dejó los pilotes al descubierto. Javier y Nelson, encargados de la seguridad en ese sector, trabajaron con palas el domingo para evitar el colapso de la estructura.

Los rescatistas describieron el avance del agua sobre el terreno firme. “Nos sacó un montón de arena de la casilla y la dejó casi al borde de caerse. El mar estuvo muy fuerte y subió mucho”, explicaron. La sudestada arrastró cerca de un metro de arena en algunos puntos y generó desniveles pronunciados. La incertidumbre sobre el comportamiento del mar marcó la jornada de trabajo. “No hay límites, depende de cómo entra el mar, es muy incierto”, señalaron ante la repetición de escenas con casillas derrumbadas o dañadas en la zona.

El nivel del mar llegó a su punto crítico impulsado por ráfagas de 75 kilómetros por hora. El fenómeno se intensificó al anochecer del viernes y avanzó sobre la arena vacía. Al amanecer del sábado, la pérdida de terreno resultó evidente. El agua superó las primeras líneas de carpas en numerosos balnearios e ingresó por los pasillos internos.

Consecuencias en Villa Gesell y el Partido de la Costa

En Pinamar, el viento impidió el tránsito normal por la orilla y acercó la línea costera a los edificios. Mariana López observó el avance del agua junto a su familia. “Salimos a caminar de madrugada y el mar daba miedo, nunca lo había visto tan cerca”, relató.

La erosión costera afectó también a la localidad de Villa Gesell. Un guardavidas de la playa ubicada a la altura de la calle 117 detalló el peligro para las instalaciones ante la falta de arena. “Me llevó casi un metro de arena y estoy esperando que venga la máquina para acomodar todo, porque si no, la casilla corre riesgo”, alertó. Las estructuras más nuevas y próximas al mar sufrieron los mayores perjuicios. Un acomodador de autos de la zona indicó la pérdida de palos y señalizaciones.

La ausencia de médanos como barrera natural agravó la situación en Mar del Tuyú, donde el agua ingresó sin obstáculos hasta las viviendas. En el parador El Viejo y el Mar, la corriente destruyó la rampa de acceso. Los vecinos marcaron la excepcionalidad del evento y la falta de avisos oficiales. “Son pocas las sudestadas que vienen así de grandes”, coincidieron los residentes. Localidades como Santa Teresita, Las Toninas y San Clemente del Tuyú registraron calles anegadas y cortes de tránsito preventivos.

El escenario en Mar del Plata y el factor temporada

La marejada sorprendió a los concesionarios marplatenses durante la madrugada. En los balnearios situados al sur del faro, el agua arrasó con casillas, sombrillas y sillas. Diego Sánchez Cabezudo, responsable de los paradores Rilancó y Balcón del Sur, describió la violencia del impacto. “Entró como un tornado por dos pasillos. Fueron cinco minutos y nos rompió mucho, entre 30 y 40 carpas”, confirmó.

La combinación de luna llena y viento sostenido del sur potenció la crecida en un momento clave del verano. Un empleado del sector turístico expresó su inquietud por las consecuencias económicas. “Esto no pasa en enero y es un problema, porque nos perjudica la temporada”, advirtió. Los municipios mantuvieron los operativos de control y limpieza durante todo el fin de semana ante los pronósticos de inestabilidad.

