Astronomía: durante la madrugada, la luna ocultará el “corazón de un enorme escorpión”

“Cuando la Luna tape el corazón del escorpión”. Suena a un mensaje en clave para descubrir un tesoro prohibido… pero es lo que sucederá esta madrugada. Desde toda la Argentina se podrá observar, a simple vista, a la Luna ocultando a Antares, la estrella roja que simboliza el corazón de un enorme escorpión. Una verdadera y perfecta alineación astronómica, un evento que apenas dura unos segundos, pero cuyo impacto se recuerda para siempre.

La luna ocultando a Antares

Hace dos milenios, los antiguos griegos llamaron a una estrella Antares. Que ahora también se la relacione con una bebida que proviene de la cebada, es una inspiración astronómica de los artesanos cerveceros de Mar del Plata. Incluso en su logo aparece una estrella de cinco picos. Pero los griegos, sin saber de marcas ni de esta bebida (lo que actualmente se conoce como cerveza surgió en la Baja Edad Media), pusieron el nombre de Antares a una estrella roja muy brillante, que por su color rivalizaba con el dios de la guerra.

Marte, el dios de la guerra romano, da nombre al planeta rojo. Esta denominación para el cuarto planeta en distancia al Sol es literal, Marte se ve bien rojo en el cielo. Pero no olvidemos que la mitología romana se “inspiró” mucho en la griega (para no decir que copió la mayoría y le cambió los nombres). Así el Marte romano encuentra su correlato en el dios Ares griego. Y como la estrella Antares no solo es de un rojo similar a Marte, sino que ambos a veces se juntan en el cielo, por eso la bautizaron Anti Ares, el opuesto de Ares o el rival de Ares.

Así imaginaban a Marte y a Antares, como dos guerreros bañados en sangre que se perseguían iracundos entre las estrellas, y casi cada dos años se enfrentaban. Ahora es la estrella la que será protagonista esta madrugada de viernes. La Luna, que estará saliendo de su fase de cuarto menguante, interpondrá la mitad de su cara iluminada entre nuestros ojos y el rojo brillo de Antares. Una hora más tarde, Antares surgirá detrás de su lado oscuro.

¿Cuándo? Esto depende, como con la salida de la Luna llena, de la ubicación del observador. El fenómeno será visible principalmente en el centro de la Argentina, a simple vista, observando hacia el este, bien alto, casi en el centro del cielo. En Buenos Aires la ocultación empezará a las 4.35 y reaparecerá a las 5.33 del viernes. En Mendoza los horarios serán 4.15 y 4.21, respectivamente. Mientras que en Posadas no será visible, por estar demasiado al norte. Y en Ushuaia se verá esconderse a las 4.54, pero al resurgir a las 6.01, la claridad del amanecer ya irá ocultando las estrellas.

Constelación de Escorpio

El gigante escorpión asesino

¿Es Antares el corazón de un escorpión gigante? Al menos así la imaginaron varias civilizaciones. La constelación de Escorpio es una de las doce que componen el zodiaco. Según nuestros antepasados, tan claro se dibuja ese escorpión entre las estrellas, que los antiguos griegos y los mayas, sin tener ninguna conexión entre sí, delinearon el mismo animal con las mismas estrellas.

Y es acá que Antares, en esa silueta imaginada entre las estrellas, se ubica justo donde quedaría el corazón del arácnido. Siendo roja y la más brillante de toda la constelación (de hecho es la decimosexta más brillante), Antares ocupó con autoridad el lugar del corazón del escorpión. Solo faltaría revelar, para entender esa acusación de asesino, a quién dio muerte este temido animal.

Constelación de Orión

Orión era el cazador más importante de la mitología griega. En una tarde de caza, junto a Artemisa y Leto, y queriendo impresionar a las diosas aseguró que, como demostración de su habilidad, mataría a todos los animales del planeta. La Madre Tierra, al escuchar esa amenaza, se asustó y mandó a un escorpión a darle muerte. Las diosas, horrorizadas por la muerte de Orión, que digamos también, era muy bello, clamaron por él. Y si bien no pudieron resucitarlo, le dieron la mayor distinción que otorgaban los griegos, lo inmortalizaron entre las estrellas.

Pero para tenerlo custodiado, también llevaron al cielo al escorpión que cegó su vida. Así, desde la noche de los tiempos, el escorpión persigue a Orión entre las estrellas. Por eso la figura de Orión, cuya cintura son las famosas Tres Marías, se oculta temerosa por el oeste cuando surge la constelación de Escorpio por el este. Pero ni siquiera Antares, el duro y homicida corazón del escorpión, se resiste a la Luna. “Cuando la Luna tape el corazón del escorpión”, quizás no sea la clave de un tesoro perdido, sino la venganza del pobre Orión, que tal vez no era tan malo. Quizás, como muchas veces sucede, solo murió por hablar de más.

Ezequiel Brahim Por

Temas AstronomíaCiencia