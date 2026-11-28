Los confines de nuestro sistema solar podrían albergar un mundo que aún no hemos visto. Un equipo internacional de investigadores encontró patrones extraños en las órbitas de algunos objetos helados situados más allá de Neptuno. Este comportamiento inusual abrió la posibilidad de que exista un segundo planeta desconocido, al que han llamado Planet X2.

La hipótesis es distinta a la del famoso Planet Nine (otro planeta propuesto anteriormente) y los científicos no descartan que ambos puedan existir al mismo tiempo. Las pistas aparecen en dos grupos de objetos: unos que siguen órbitas extremadamente inclinadas y otros que se acercan al Sol a distancias mucho mayores que Plutón.

Las simulaciones sugieren que tendría entre una y dos veces la masa de la Tierra y una órbita mucho más distante que la de Neptuno

Las “huellas en la nieve” que llevaron al hallazgo

Según el científico planetario Jonti Horner, de la Universidad del Sur de Queensland, estos extraños comportamientos podrían revelar la influencia gravitacional de un cuerpo todavía desconocido.“Es un poco como las huellas en la nieve. Te están diciendo que alguien ha estado allí y que no esperabas que estuviera”, explicó a ScienceAlert.

Para investigar estas anomalías, los astrónomos Patryk Sofia Lykawka, Pedro Bernardinelli y Jonti Horner realizaron simulaciones por computadora que reconstruyeron 4.500 millones de años de evolución del sistema solar. Al añadir un planeta invisible a la ecuación, las trayectorias de los objetos helados encajaban casi a la perfección.

¿Cómo es este mundo oculto?

Los cálculos apuntan a un planeta con una masa de entre una y dos veces la de la Tierra, situado a una distancia promedio de entre 350 y 500 unidades astronómicas del Sol.

Además, nunca se acercaría a menos de 200 unidades astronómicas.“Si este planeta existe, podría cambiar nuestra comprensión de la historia de nuestro sistema solar y de cómo sus objetos más distantes llegaron a seguir órbitas tan inusuales”, señaló Lykawka en un comunicado.

¿En qué se diferencia del Planet Nine ?

Aunque ambos buscan explicar anomalías gravitacionales en las regiones exteriores del sistema solar, son diferentes. El Planet Nine tendría aproximadamente 4,4 veces la masa de la Tierra y una distancia orbital promedio de unas 290 unidades astronómicas. El Planet X2, en cambio, sería menos masivo y estaría todavía más lejos. Por esa razón, ambos podrían coexistir.“Es posible que no exista ninguno de los dos. Es posible que existan ambos. Es posible que exista uno o el otro”, comentó Horner.

Una posible explicación es que el Planet X2 se haya formado originalmente en una región más cercana al Sol y que, durante las primeras etapas del sistema solar, las interacciones gravitacionales con los planetas gigantes lo hayan desplazado hacia una órbita mucho más lejana. Sin embargo, los modelos todavía presentan diferencias con algunas observaciones.

“Esto no es un ajuste perfecto. No esperarías que lo fuera. De hecho, me preocuparía más si lo fuera”, reconoció Horner, aunque añadió: “Pero es un comienzo muy, muy, muy bueno, y resulta bastante convincente”.

La esperanza está en Chile

La siguiente etapa de esta investigación dependerá del Observatorio Vera C. Rubin, ubicado en Chile. Su potente telescopio permitirá identificar una enorme cantidad de objetos transneptunianos que hasta ahora no han podido observarse, lo que ayudará a comprobar si las agrupaciones orbitales previstas realmente existen.

Incluso podría detectar directamente al Planet X2, aunque su enorme distancia y su escaso brillo harían que esa tarea fuera mucho más complicada.

“Esta es una explicación y, ya sabes, animo a la gente a intentar pensar en otras explicaciones, probarlas y hacer predicciones. Creo que esa parte de hacer predicciones es muy importante. Si esto es cierto, entonces hay que predecir”, afirmó Horner.