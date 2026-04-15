Atacaron con agua hirviendo a una mujer durante un partido de hockey infantil en Tucumán

Tres mujeres atacaron a otra en el club Universitario de Tucumán cuando acompañaba a la hija de su pareja a un partido infantil de hockey. Una de las agresoras le tiró agua hirviendo en la cara y le causó quemaduras severas.

La víctima, María Teresa Miranda, contó al medio local El Ocho, junto a su abogado Patricio Fresia, que la jornada había empezado con normalidad: “Llegamos tranquilos, la preparamos a la nena, ella se fue a calentar, nosotros nos sentamos ahí cerca y preparamos todo para tomar mate y estábamos ahí tranquilos”, describió.

María Teresa Miranda mostró sus heridas en su cuenta de Instagram.

La agresión se desató cuando la pareja de la víctima se alejó unos instantes para comprarle agua a la niña; en ese momento, una mujer de blanco se acercó por la espalda y reclamó que el mate y el termo eran suyos. “Le digo ‘Andá a ver el partido de tu hija, ridícula, no seas tan payasa’”, relató.

La discusión escaló al sumarse otra de las mujeres, que le arrebató el teléfono, la tomó del cabello y la bajó del banco por la fuerza. “A lo que yo me quiero bajar para poder defenderme, ella me baja de los pelos y en eso Florencia destapa el termo, le saca la tapa completa y me tira toda el agua hirviendo”, describió.

El hecho ocurrió frente a todos los presentes, que no intervinieron de modo directo hasta que llegó la pareja de Miranda: “Cuando él vuelve de comprar, ve el amontonamiento. Fue todo rápido, vuelve él corriendo con mi nena y empieza a hacer para que me suelten, para que me dejen, y ellas no me querían soltar”, dijo.

El posteo de Miranda en Instagram fue acompañado de una reflexión.

La mujer aseguró que ya había recibido advertencias de las agresoras en distintas oportunidades: “Las amenazas hacia mi persona siempre fueron que yo era una ‘roba maridos’, una ‘quita macho’ y que me iba a cortar la cara, que me iba a arruinar, que me acuerde que tengo hijos”.

Sobre su recuperación, señaló que físicamente progresa poco a poco, aunque todavía se siente afectada emocionalmente por lo que ocurrió. “No dejo de acordarme de la cara de mi nena y del shock que ella tenía de tener que salir así en el auto toda quemada con mi hija al lado”.

El abogado de Miranda, Patricio Fresia adelantó que pedirá la detención de Ortiz por considerar que el ataque tuvo la intención deliberada de causarle un daño permanente, según afirmó el diario local Contexto Tucumán.

Junto con un video mostrando el estado de su rostro, la víctima también compartió algunas reflexiones sobre lo que vivió y sintió al respecto “El dolor que sentí con los golpes y las quemaduras no se comparan con ver la desesperación de mi hija al verme así, sé que mi Dios lo vio todo y su justicia divina es mayor que la de este mundo”.

“La violencia no siempre es de parte de los hombres ellos también sufren. Esta vez fue mi mismo género quien me atacó, no pude defenderme y eso me llena de impotencia”, concluyó.