Ataques de palometas en Entre Ríos: un hombre perdió parte de un dedo y se registraron más de 40 heridos

Un ataque masivo y persistente de palometas (Parona signata) en una playa de Entre Ríos genera preocupación en la provincia. En los últimos días, más de 40 personas sufrieron mordeduras de estos peces y, debido a la gravedad de las lesiones, una de las víctimas sufrió la amputación parcial de un dedo.

La Playa Victoria se convirtió en el escenario de estos episodios, que mantienen en alerta a bañistas y autoridades. El guardavidas del lugar, Alejandro Martín, confirmó al medio local El Once que asistió a 46 personas con heridas. “Todos los casos fueron graves”, afirmó.

Entre los episodios más severos, el bañero señaló que una palometa “le arrancó la parte superior de un dedo” a una de las víctimas y añadió que este lunes se sumaron al menos cinco heridos más producto de nuevos ataques. Varias de las personas debieron ser derivadas al hospital Fermín Salaberry por precaución.

Desde ese centro de salud emitieron un comunicado oficial luego de atender el domingo a siete personas —entre niños y adultos— con mordeduras de palometas sufridas en el riacho Victoria. “Recordamos a la comunidad que existen carteles en las distintas playas donde está prohibido bañarse, los cuales tienen como objetivo cuidar la salud y prevenir accidentes”, resaltaron las autoridades.

Ante el riesgo de nuevos ataques, los guardavidas izaron la bandera roja para impedir el ingreso al agua. No obstante, Martín advirtió que muchos visitantes “no ven los carteles y se meten igual”. Entre las medidas que se analizan figura la colocación de una malla sujeta al lecho del río, a lo largo de la costa, para evitar que las palometas se acerquen a las zonas de baño. El guardavidas recordó que el año pasado se registraron más de 320 ataques.

Especialistas indican que las altas temperaturas favorecen la presencia de palometas, peces carnívoros emparentados con las pirañas, caracterizados por sus dientes afilados y su comportamiento agresivo cuando se sienten amenazados o cuando escasea el alimento. Suelen atacar en grupo y pueden provocar heridas de consideración en pocos segundos, lo que representa un riesgo para los bañistas, especialmente en casos de sangrado.