Fue a cazar jabalíes con amigos a unas islas en el río Paraná y recibió un disparo en la cabeza

La Justicia santafesina investiga la muerte de un joven de 27 años ocurrida en la noche del lunes, en una zona de islas del río Paraná. La víctima, oriunda de Entre Ríos, había salido a cazar junto a cuatro amigos cuando, por causas que aún se intentan determinar, recibió un disparo en la cabeza.

Los cinco hombres residían en la localidad entrerriana de Santa Elena, limítrofe con la provincia de Santa Fe. Según las primeras informaciones, se encontraban realizando una jornada de caza en la isla El Damasio cuando se produjo el hecho.

De acuerdo con lo consignado por el medio local La Sexta, Leandro Alegre habría recibido un disparo accidental mientras el grupo intentaba abatir un jabalí. Una de las hipótesis iniciales indica que la víctima se encontraba agachada, a la altura del animal, al momento del disparo.

Fueron a cazar a unas islas en el Paraná y uno de los amigos recibió un disparo en la cabeza que lo mató. captura de redes

Tras lo ocurrido, sus cuatro acompañantes trasladaron el cuerpo durante varias horas: primero a pie y luego en canoa por el río Paraná, hasta llegar a la costa de Santa Elena, donde tomaron intervención efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

Sin embargo, debido a que el hecho ocurrió en una isla bajo jurisdicción de la ciudad santafesina de Helvecia, la investigación quedó en manos de la Justicia de esa provincia, a cargo de la fiscal del departamento Garay, María del Rosario Haeffeli.

Este martes por la mañana, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe se trasladaron a Santa Elena para realizar las pericias sobre el cuerpo de la víctima. También se llevaron adelante tareas sobre la canoa utilizada para el traslado desde la zona de islas.

Tenía un arma en una bolsa, se le escapó un tiro y baleó a un florista

Un hombre resultó gravemente herido más de un mes atrás luego de recibir un disparo en la pierna en el marco de un insólito episodio ocurrido en la ciudad balnearia de Santa Teresita. Según las primeras reconstrucciones, el tiro se efectuó de manera accidental desde un arma que estaba dentro de una bolsa que cargaba una persona con la que conversaba en la calle.

Una cámara de seguridad captó a cuatro personas en una vereda de esa localidad, en la calle 41 entre 4 y 5. Dos de ellas charlaban con normalidad. El hombre mayor tenía una bolsa común, tipo de compras, que comenzó a manipular. La sacó del banco en el que estaba apoyada y la alzó. De repente, una detonación y una víctima que cae al suelo y se sujeta la pierna izquierda.

Un hombre de 71 años dejó caer accidentalmente un bolso que contenía un arma cargada, provocando un disparo que impactó a otra persona en Santa Teresita, Argentina. La víctima sufrió una herida grave en la pierna y fue trasladada a un centro médico para recibir atención. Captura

En medio del desconcierto, dos mujeres que estaban cerca de la escena reaccionaron con gestos de sorpresa. El dueño de la bolsa, en tanto, se acercó al hombre herido. El video del fatídico momento se hizo viral en las últimas horas.