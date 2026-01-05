Aumentan los peajes para ir a la Costa; Delcy Rodríguez dijo estar dispuesta a cooperar con EE.UU.
Además, Nicolás Maduro y su esposa comparecerán hoy ante un juez estadounidense; Argentina y 9 países bloquearon una declaración de la Celac contra la captura de Maduro; un informe del SAME muestra que atendió más de 19.000 incidentes de tránsito en 2025. Estas son las noticias de la mañana del lunes 5 de enero de 2026
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- Maduro y su esposa serán notificados formalmente de las acusaciones por narcotráfico hoy. Ambos comparecerán este mediodía ante un juez federal en Nueva York para informarles las acusaciones, garantizarles asistencia legal y fijar las primeras pautas del procedimiento. La audiencia marcará el ingreso formal de Maduro al sistema judicial estadounidense, con cargos por narcoterrorismo y conspiración para el tráfico de drogas.
- Tras las amenazas de Donald Trump, Delcy Rodríguez dijo estar dispuesta a cooperar. Antes de asumir la presidencia de Venezuela tras la captura de Maduro, Rodríguez apeló a la paz, pidió respeto por la soberanía y abrió la puerta a una agenda conjunta con Washington. “Si ella no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro” había advertido el republicano.
- Argentina y otros 9 países bloquearon un intento de la Celac de rechazar la intervención en Venezuela. La reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, convocada por el presidente del bloque Gustavo Petro, terminó sin una declaración conjunta de condena a la detención de Maduro por parte de Estados Unidos. Fue como consecuencia del rechazo de la Argentina y otros países miembros, y dejó al descubierto una fractura regional que atraviesa el bloque.
- Aumentaron los peajes para viajar a la Costa. Según el gobierno bonaerense, el ajuste es para tareas de mantenimiento, operación y seguridad vial en trazas de alto tránsito. La actualización en pleno inicio de la temporada de verano implica aumentos de entre el 7 y el 10 por ciento.
- El SAME atendió más de 19.000 incidentes de tránsito en 2025 en la ciudad de Buenos Aires. Los servicios de emergencia presentaron su primer informe anual: según el registro, fueron atendidos casi 23.000 pacientes a raíz de esos incidentes, lo que da un promedio de más de 60 personas por día, y un accidente vial con heridos cada 27 minutos en territorio porteño.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
