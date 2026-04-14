Informan hoy la inflación de marzo, que podría superar el 3%; paran los médicos de cabecera de PAMI

El Indec informa hoy la inflación de marzo. Según las principales estimaciones privadas, se ubicaría en un rango de entre 2,7 y 3,3%. El Ministro de Economía, Luis Caputo, justificó el avance de la inflación por el shock del petróleo debido a la guerra en Medio Oriente y a la estacionalidad característica del mes. Además, aseguró que “desde abril se viene dando un proceso de desinflación y de crecimiento” y que ”se vienen los mejores meses".

Los médicos de cabecera de PAMI continúan de paro. La medida es en rechazo a una resolución que implica un fuerte recorte en sus ingresos, ya que elimina los adicionales, y pone en riesgo la continuidad del servicio para los afiliados, según denuncian los profesionales. Desde el organismo sostienen que la resolución aumenta el ingreso fijo y mejora el control del sistema.

Comienza el segundo juicio por la muerte de Maradona. El proceso en el que se van a investigar las responsabilidades de siete trabajadores de la salud empieza hoy después de la anulación en mayo de 2025 del primero, a causa de la destitución de una de las magistradas por su participación en la grabación de un documental dentro del tribunal. El nuevo juicio tendrá sus audiencias los martes y jueves de cada semana.

Israel y el Líbano se reúnen en Washington. Representantes de ambos países se encuentran, mediados por Estados Unidos, para intentar poner fin a la guerra. Las conversaciones girarán sobre cómo garantizar la seguridad a largo plazo en la frontera norte de Israel y en lograr el desarme de la organización terrorista Hezbollah, que ya anticipó que no cumplirá las decisiones resultantes de la cumbre.

Boca vuelve a jugar por la Libertadores. Después de ganarle 2 a 1 a Universidad Católica en Chile en el debut del torneo, Boca afronta su primer partido de local en el certamen. En la Bombonera espera desde las 21 a Barcelona de Ecuador por la segunda fecha del grupo D, mientras ya piensa en el superclásico con River del próximo domingo.

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.