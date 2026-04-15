Milei está disconforme con la inflación, pero no cambia el rumbo económico; declaran las otras jubiladas prestamistas

Milei dijo que no le gustó el dato de la inflación, pero aseguró que no cambiará la política económica. Para justificar el 3,4% de marzo, el mandatario dijo que hubo un ataque especulativo contra su gobierno el año pasado y que en marzo se registraron factores estacionales que llevaron el indicador hacia arriba, como la educación, el impacto de la guerra y la carne. Descartó cualquier modificación en su programa económico y volvió a pedir paciencia.

Caputo viaja a Estados Unidos para reunirse con el FMI. El ministro de Economía llega hoy a Washington para encontrarse con la directora del organismo, Kristalina Georgieva, cuando se espera una definición sobre la segunda revisión del programa de facilidades extendidas entre el FMI y la Argentina. Se espera que el encuentro y la revisión del acuerdo allanen el camino para un desembolso de US$1000 millones una vez que el board dé su aprobación.

Declaran hoy las dos jubiladas que le prestaron 200.000 dólares a Adorni para comprar el departamento de Caballito. Las dos mujeres, que dijeron no conocer al Jefe de Gabinete, se van al presentar en Comodoro Py en el marco de la causa que investiga al funcionario por presunto enriquecimiento. Según el testimonio de la escribana de Adorni, él solo depositó 30.000 dólares en efectivo, mientras que los 200.000 restantes fueron financiados por las vendedoras.

Trump dijo que la guerra con Irán “está muy cerca de terminar”. La declaración del mandatario se da mientras ambos países preparan una nueva ronda de diálogo y se negocia una moratoria en el enriquecimiento de uranio por parte de los iraníes y la liberación del estrecho de Ormuz, entre otros puntos. “Creo que tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo”, insistió el republicano.

Boca goleó 3 a 0 a Barcelona de Ecuador por la Libertadores. Los xeneizes se quedaron con los 3 puntos gracias a los goles de Lautaro Di Lollo, Santiago Ascacibar y Ander Herrera. El martes próximo juegan contra Cruzeiro en Brasil por la tercera fecha del torneo. Estudiantes logró su primera victoria en la Libertadores al ganarle a Cusco 2-1 en la segunda fecha del grupo A.

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