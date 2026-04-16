Investigan las refacciones que hizo Adorni en su domicilio; Israel y el Líbano podrían discutir un acuerdo

Pidieron indagar a la exministra Carla Vizzotti y a empresarios por las vacunas contra el Covid-19. El fiscal federal Carlos Stornelli pidió al juez federal Ariel Lijo que cite a declaración indagatoria a la exministra de Salud, al empresario Hugo Sigman, al infectólogo Pedro Cahn y a otros ejecutivos. El fiscal investiga si el Estado demoró de forma deliberada y perjudicial la compra de vacunas a Estados Unidos para favorecer los negocios locales en la fabricación de las dosis.

Citaron a declarar al encargado del edificio donde vive Adorni. Se trata del inmueble que está en la calle Miró. La Justicia busca información respecto de las reformas que se hicieron en el departamento donde viven el funcionario y su familia. Es en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Declara hoy Gianinna en el juicio por la muerte de Maradona. Se reanuda el proceso con una nueva audiencia desde las 10, con tres testimonios importantes que buscan esclarecer cómo fueron los últimos días de Diego y de qué manera lo encontraron sin vida. Además de una de las hijas, declarará el comisario Farias, el primero en ingresar a la vivienda donde murió el Diez, y Juan Carlos Pinto, el médico que firmó el acta de muerte.

Trump anunció que Israel y el Líbano van a conversar para avanzar en un acuerdo. El mandatario estadounidense anticipó que los líderes de ambos países van a hablar hoy en medio de las negociaciones para intentar alcanzar un alto el fuego. El republicano no precisó a quiénes se refería al mencionar a “los líderes”, pero una ministra israelí dijo que serán el primer ministro y el presidente libanés. Sin embargo, Líbano niega tener conocimiento de este contacto con Israel.

River logró su primer triunfo en la Sudamericana. Los millonarios le ganaron en el Monumental 1 a 0 a Carabobo de Venezuela por la segunda fecha del grupo H con gol de Driussi. En la próxima fecha va a visitar a Bragantino, pero antes deberá jugar el superclásico ante Boca este domingo por el Apertura.

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