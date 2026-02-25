Alerta por una crecida del Río de la Plata: podría alcanzar más de 3 metros de altura

Este miércoles estará marcado por condiciones climáticas adversas luego de las lluvias, tormentas fuertes y ráfagas intensas que se desarrollaron el martes por la madrugada, principalmente en la Ciudad y el conurbano bonaerense. En tanto, el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) advirtió una crecida de más de tres metros en el Río de la Plata, producto de la abundante caída de agua.

El Centro de Prevención de Crecidas informó que minutos después de las 13 horas el nivel del agua superará los tres metros, lo que implica varios centímetros por encima de los valores normales indicados.

El municipio de Tigre recomendó evitar circulación innecesaria

Alerta del Servicio de Hidrografía Naval

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa detalló que en el Puerto La Plata la altura llegará hasta los 3.10 metros; en el Puerto de Buenos Aires a los 3.10 metros; y en la localidad de San Fernando a los 3.20 metros. A su vez, alertaron a todos los residentes de la zona para que se mantengan atentos y eviten mayores inconvenientes.

Las alertas del Servicio de Hidrografía Naval por la crecida del Río de la Plata

Localidades afectadas

Los avisos, que comenzaron durante la madrugada de este miércoles, estimaron que para el final del día se llegue a los niveles máximos, lo que provocará posibles inundaciones en las zonas costeras de la región y las áreas ribereñas.

La situación afectará principalmente a las localidades bonaerenses de Tigre, San Fernando y Quilmes, y las regiones costeras de la ciudad de Buenos Aires.

En diálogo con LN+, vecinos de Quilmes expresaron: “Nos afecta bastante porque tenemos que salir caminando varios kilómetros para poder tomar el colectivo”. Además, se quejaron: “Hace rato que no está Defensa Civil, se perdió la ayuda, antes evacuaban a los vecinos”.

Sobre el final de la nota, afirmaron que deben salir para realizar actividades cotidianas, como buscar a los menores de la escuela. “No te queda otra, hay que salir sí o sí porque tenemos que ir a buscar al nene de 12 años. Tenemos que descalzarlo y que camine por el agua”.

Crecida del rio de La Plata

Frente a este panorama, desde el Municipio de Tigre recomendaron que los vecinos de la zona sigan las siguientes recomendaciones: