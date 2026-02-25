Así encontraron la lancha del empresario de 55 años que desapareció en Santa Fe mientras navegaba

La embarcación apareció sin tripulante a unos 10 kilómetros aguas arriba de Puerto Reconquista; se trata de un casco tipo Tracker marca Cargo de 6,40 metros de eslora
En medio de la búsqueda contrarreloj de Marcelo Boschi, un empresario de 55 años de la ciudad de Reconquista, Santa Fe, los investigadores analizan la lancha que fue encontrada a la deriva en la zona del riacho Correntoso.
La embarcación apareció sin ocupantes a unos 10 kilómetros aguas arriba de Puerto Reconquista. Se trata de un casco tipo Tracker marca Cargo de 6,40 metros de eslora. El vehículo marítimo estaba equipado con un motor Yamaha de 115 caballos de fuerza y lleva el mismo nombre que el emprendimiento del empresario.
El mapa de búsqueda del empresario
Un video clave en los rastrillajes
En las últimas horas se conoció un video en el que se puede ver a la lancha navegando a las 5.55 de la mañana del martes. El registro será clave para la investigación en curso que busca dar con el paradero del empresario.
Quién es Marcelo Boschi
Boschi nació el 25 de junio 1970, es un reconocido carpintero de Reconquista y padre de tres hijos de 11, 13 y 15 años, estaba separado de la mamá de ellos desde hace algunos años.
Integró la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Reconquista, fue comisario general de la Expo Rural y también formó parte del Rotary Club.
