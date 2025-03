Autoridades investigan a un hospital porteño por arrojar desechos peligrosos en la vía pública

La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) ordenó una inspección en el Hospital Santojanni, ubicado en el barrio de Liniers, tras recibir denuncias de vecinos que alertaban sobre el arrojo de residuos patogénicos a la vía pública. El operativo, llevado a cabo por la División Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina junto con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y la Dirección General de Control Ambiental, permitió corroborar la presencia de residuos hospitalarios sin el tratamiento adecuado en un camión de recolección de residuos domiciliarios.

El fiscal Carlos Rolero Santurián, a cargo de UFEMA, imputó al encargado de la administración del hospital por infracción al artículo 57 del Código Contravencional de la ciudad de Buenos Aires, que sanciona el arrojo de sustancias insalubres o dañinas al espacio público. “El procedimiento se inició a partir de denuncias de vecinos que advirtieron sobre el manejo irregular de los residuos patogénicos del hospital. Estos elementos deben ser tratados de manera diferenciada y no pueden ser desechados junto con los residuos domiciliarios. La normativa establece un circuito específico para su recolección y disposición final”, explicó el fiscal a LA NACION.

Según indicó, la denuncia de los vecinos llevó a la intervención de la División Delitos Ambientales de la Policía Federal, que hizo la investigación y constató la irregularidad. “Los vecinos advirtieron que desde el hospital se estaban arrojando este tipo de elementos en los residuos domiciliarios y por eso hicieron la denuncia. Y nosotros encomendamos la investigación en la División Ambiental de Policía Federal, que fue quien llevó adelante el procedimiento y constató justamente lo que manifestaban los vecinos. Hay fotografías respecto de los elementos que se encontraron dentro de los residuos domiciliarios”, sostuvo el fiscal.

Los agentes encontraron gasas, jeringas con restos de sangre, recipientes con desechos biológicos y medicamentos vencidos. “Se constató que efectivamente se estaba incumpliendo la normativa. Todo este tipo de residuos tienen un tratamiento especial, no pueden ser desechados de cualquier manera. La ley de residuos patogénicos establece que deben ser tratados, transportados y eliminados por empresas especializadas, sin excepción”, afirmó a este medio.

Como parte del operativo, los agentes inspeccionaron las áreas de depósito del hospital para determinar si había más desechos de este tipo. “Las medidas que se tomaron incluyeron el labrado de las actas, la imputación al responsable de la dirección médica del hospital, el secuestro de todos los elementos y la revisión de las distintas áreas en lo que tenía que ver con el depósito de residuos, para establecer si había más elementos de estas características o no”, detalló.

El caso continuará con controles aleatorios en los próximos días para verificar si la situación se reitera. “Independientemente de eso, se van a realizar distintas tareas en los próximos días, tendientes a verificar en forma aleatoria, obviamente, y sorpresiva si estas conductas se reiteran o no”, afirmó el fiscal.

Sobre la posibilidad de extender la investigación a otros hospitales, Rolero Santurián aclaró que la Fiscalía no tiene un rol de control permanente en los centros de salud, sino que actúa cuando recibe denuncias. “En el resto de las instituciones, no es que nosotros desde la Fiscalía establecemos un control permanente respecto de todos los hospitales. Esto es una cuestión que lo pueden hacer los inspectores del Gobierno de la Ciudad, del área de salud o de los que corresponda, pero no es que la Fiscalía hace investigaciones de forma permanente respecto de todos los hospitales de la Ciudad”, explicó a LA NACION.

El fiscal reiteró que la UFEMA solo interviene ante denuncias concretas. “Nosotros intervenimos puntualmente como en cualquier caso a partir de una denuncia que se realiza y, a partir de la denuncia, se hacen investigaciones específicas. Si en otros casos hay alguna otra denuncia de algún vecino o algo, se intervendrá en consecuencia, pero desde la Fiscalía no nos encargamos de hacer inspecciones. Esa es una tarea del Gobierno de la Ciudad, que es la autoridad de control. Entonces ellos, a través de los inspectores, pueden hacer los controles que correspondan en todos los hospitales o los centros de salud que están instalados en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, concluyó.

Las inspecciones en el hospital continuarán en los próximos días, mientras avanza la investigación para determinar la responsabilidad de la administración en la gestión de los residuos patogénicos. Mientras tanto, la administración del hospital podría enfrentar sanciones adicionales.

