Un hallazgo en China sugiere que los Homo erectus y los denisovanos se aparearon y dejaron rastros genéticos en el hombre moderno

Diversos estudios ya han demostrado emparejamientos entre parientes humanos: los Homo sapiens se cruzaron con neandertales; los neandertales con denisovanos, y los denisovanos con Homo sapiens. La novedad que trae ahora una nueva investigación publicada esta semana en la revista Nature es que existió otra antigua unión, esta vez entre denisovanos y Homo erectus.

La evidencia genética surge de un análisis de proteínas extraídas de los dientes de seis individuos de Homo erectus que vivieron en China hace unos 400.000 años. El hallazgo, destacan los investigadores, podría explicar uno de los grandes misterios sobre el origen del genoma humano moderno.

Se considera que los Homo erectus desempeñaron un papel fundamental en la historia humana. La especie vivió hasta hace solo 100.000 años, época en la que coincidió con neandertales, denisovanos y también con los humanos modernos tempranos. Se han encontrado restos de Homo erectus en África, Eurasia y el sudeste asiático, que datan de hasta unos dos millones de años; sin embargo, debido a su antigüedad y estado de conservación, obtener datos moleculares informativos de ellos ha resultado un desafío, sostuvieron Qiaomei Fu, paleogenetista del Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología en Pekín, y sus colegas.

Uno de los cráneos de Homo erectus hallados en Europa, de 1,4 millones de años SCIENCE PHOTO LIBRARY

“Es posible que el Homo erectus del Pleistoceno medio tardío haya coexistido con los denisovanos en partes del este de Asia, donde se presume que ocurrieron estas interacciones”, se lee en el artículo.

En China, los investigadores han encontrado restos de H. erectus de diversas edades en más de 12 sitios, una colección que es única en el mundo y es considerada un tesoro con potencial para permitir descubrir datos genéticos de la especie.

Para el nuevo trabajo, Fu y su equipo se centraron en dientes de cinco especímenes masculinos y un espécimen femenino encontrados en tres sitios paleontológicos chinos: Zhoukoudian, en Pekín, adonde en la década de 1920 se descubrió el famoso ‘hombre de Pekín’; Hexian, en el sur chino, y Sunjiadong, en el centro del país.

“Es un desafío obtener ese tipo de datos del esmalte antiguo, así que tener una consistencia de resultados en seis dientes fue muy genial”, dice John Hawks, antropólogo de la Universidad de Wisconsin-Madison.

Los indicios del cruce y su relación con los humanos

En los dientes de Homo erectus, el equipo de investigadores encontró una variante genética que había sido detectada previamente en dos denisovanos: un espécimen de 70.000 años de antigüedad de la cueva de Denisova, en Siberia, y uno hallado cerca de Taiwán, cuya antigüedad no pudo ser determinada. Esto, según los científicos, indicaría que las poblaciones de Homo erectus de Asia Oriental o un grupo estrechamente relacionado transmitieron la variante a los denisovanos a través del cruce.

“Dado que ambos grupos estaban cerca en espacio y tiempo, es una sugerencia razonable”, afirmó Tanya Smith, bióloga evolutiva de la Universidad Griffith en Southport, Australia.

La historia se volvió aún más convincente cuando los investigadores observaron las secuencias humanas modernas. La variante M273V en la ameloblastina (AMBN) se halla en una pequeña fracción de la población humana moderna. Los estudios genómicos del genoma humano moderno han encontrado previamente contribuciones de denisovanos y neandertales y también de una especie superarcaica considerada “fantasma”, por ser desconocida. Homo erectus era un candidato posible. Ahora, los nuevos hallazgos añaden peso a esta teoría.

“Nos dimos cuenta de que tal vez esta es la [especie] superarcaica. Así que fue realmente emocionante”, afirmó Fu.

La AMBN(M273V) probablemente llegó a la población humana moderna temprana a partir de encuentros con denisovanos, quienes, a su vez, la obtuvieron de Homo erectus.

La incógnita, sin embargo, está lejos de estar resuelta, destacan, dado que las variantes genéticas pueden surgir de manera independiente en diferentes poblaciones.

De todas formas, para los investigadores, hallar una variante genética específica de Homo erectus que también existe en una parte de los genomas humanos modernos fue “una gran sorpresa”, dado lo raras que son las secuencias superarcaicas en el genoma humano moderno y la poca información que se puede obtener de las proteínas antiguas.