Autorizan un nuevo aumento de cuotas a los colegios privados en la provincia de Buenos Aires

Los colegios privados de la provincia de Buenos Aires que reciben algún tipo de subvención recibieron la autorización para incrementar sus cuotas en los próximos días. Así lo informaron desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa), ya que hoy el gobierno de Axel Kicillof difundió las nuevas bandas arancelarias para los establecimientos educativos que reciben aportes estatales para afrontar parte de los gastos de funcionamiento, ante el reclamo que venían llevando adelante las instituciones educativas.

En la práctica, esto significará un aumento del 6,5% en promedio para todas las categorías, escalas y modalidades e impactará en las cuotas desde abril, según pudo saber LA NACION. Es decir que, en los próximos días, las familias recibirán notificaciones con el incremento de los aranceles. Si ya recibieron comunicación de la escuela de sus hijos, es posible que reciban otra notificación con los nuevos valores.

Según explicó la entidad que agrupa a los institutos de todo el país, en la provincia de Buenos Aires, los colegios privados de nivel inicial y primario que tienen hasta el 100% de aportes para pago de los docentes de la planta básica funcional podrán cobrar $32.880 por mes a partir de abril. Y los que reciben aportes de hasta el 40% para los sueldos docentes podrán cobrar hasta $148.660.

En el nivel secundario será de $36.200 hasta $193.160 pesos, segmento en el que los institutos que ofrecen educación técnica, agraria o especializada en arte tienen una banda de $41.790 a $221.070, según se trate de colegios con subsidio de 100% o de 40% respectivamente.

Los colegios privados venían reclamando poder ajustar las cuotas por los costos crecientes de funcionamiento Hernan Zenteno - La Nacion

El nuevo cuadro de aranceles que deberán abonar los padres o tutores de alumnos a partir de abril fue avalado por una comunicación de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Los colegios privados con aportes del Estado venían reclamado a las autoridades la actualización a partir del resultado de las paritarias que la gobernación bonaerense cerró con los gremios docentes para esta etapa del año.

La provincia de Buenos Aires había autorizado un incremento del 3% que se aplicó en marzo, y en 2025 el último movimiento de los valores se autorizó el 30 de septiembre y se aplicó el último trimestre del ciclo pasado.

El secretario ejecutivo de Aiepa, Martín Zurita, explicó que “estas adecuaciones se dan en un contexto difícil para el financiamiento de la educación de gestión privada. Hay muchos costos fijos que aumentaron en estos últimos meses, además de los salarios docentes de los cuales una parte se hace cargo el Estado. Pero hay otros costos que los afrontan las instituciones”.

Y agregó: “En los últimos meses, hemos advertido nuevos factores que dificultan la administración. Entre ellos el excesivo aumento de las tasas que cobran algunos municipios bonaerenses a los establecimientos educativos, la caída de la matrícula y los desfasajes financieros”. Afirmó asimismo que los colegios pagan parte de las actualizaciones de los sueldos docentes dispuestas oficialmente sin tener autorizados los ajustes de los aranceles.

El sistema de educación privada en la provincia de Buenos Aires alcanza casi el 30% de la cobertura educativa y contiene a más de 1,3 millones de alumnos. En terriotorio bonaerense, alrededor del 70% de los colegios privados reciben aporte estatal, lo que implica que los incrementos de cuotas deben ser autorizados por el gobierno provincial.

De acuerdo con las últimas paritarias acordadas por la Provincia, el costo de los salarios que deben pagar los establecimientos aumentó hasta un 17% acumulado en el período enero/abril, si se toman en cuenta, además de los porcentajes al básico informados por las autoridades, los aportes no remunerativos que se acordaron en esas mesas de negociación salarial.

Se explicó que los colegios con arancel “libre” pueden aplicar aumentos por fuera de este mecanismo.