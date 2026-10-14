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Avanza el “bloqueo atmosférico” que extenderá el mal tiempo y provocará chaparrones y tormentas intensas hasta el viernes: las zonas afectadas

La inestabilidad persistirá en la Patagonia y Cuyo, con episodios que podrían alcanzar intensidad localmente importante; Córdoba y algunos sectores de La Pampa también tendrán precipitaciones, mientras que Santa Cruz podría registrar actividad aislada

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El jueves persistirá el bloqueo, pero la configuración en altura favorecerá precipitaciones de distribución más irregular
El jueves persistirá el bloqueo, pero la configuración en altura favorecerá precipitaciones de distribución más irregular

El tiempo seguirá inestable en distintas regiones del país durante los próximos días. La combinación de un sistema de alta presión sobre el Atlántico Sur y una circulación de baja presión en altura frente a las costas de Chile favorecerá nuevos episodios de lluvias, con mayor incidencia en el norte patagónico y las provincias cuyanas.

Aunque ambos sistemas perdieron parte de su intensidad respecto del comienzo de la semana, su influencia continuará al menos hasta el viernes 16 de octubre. Las precipitaciones tendrán una distribución progresivamente más irregular, pero algunas tormentas todavía podrían ser localmente intensas, especialmente en el sur de Mendoza y San Luis.

Pronostico del tiempo
Pronostico del tiempo

Cómo seguirá el bloqueo y dónde se esperan los fenómenos más importantes

Según Meteored, el bloqueo atmosférico que condiciona el tiempo este miércoles 14 de octubre está asociado a un sistema de alta presión ubicado sobre el Atlántico Sur, al noreste de las islas Malvinas. Aunque perdió algo de fuerza, mantiene una circulación del este y noreste sobre extensas regiones de la Argentina.

A esa configuración se suma la persistencia de una circulación de baja presión en altura frente a las costas chilenas. La interacción entre ambos sistemas sostiene las condiciones para el desarrollo de chaparrones y tormentas, aun cuando estos fenómenos se presenten menos organizados que durante la primera parte de la semana.

Este miércoles, la mayor probabilidad de precipitaciones se concentra en Neuquén y el norte de Chubut, incluidos sectores de la estepa patagónica. También se esperan lluvias más dispersas en el oeste de Río Negro, con posibles nuevos episodios en San Carlos de Bariloche y Villa La Angostura. Algunos chaparrones podrían alcanzar el sur de Chubut y el norte de Santa Cruz.

Cuyo y Córdoba: tormentas aisladas que podrían ser intensas

En las provincias cuyanas, los fenómenos serán menos organizados que los registrados al inicio de la semana. Sin embargo, el sur de Mendoza y San Luis todavía podrían tener tormentas de intensidad localmente importante.

Para este miércoles, San Rafael tendrá una máxima cercana a los 14 °C, mientras que Mendoza alcanzará los 16 °C y San Luis, los 15 °C. En San Juan, donde se esperan 20 °C, las precipitaciones serán menos probables y se concentrarían principalmente en sectores cordilleranos.

La inestabilidad también llegará a Córdoba. Río Cuarto tendrá probabilidad de chaparrones y tormentas, con una temperatura máxima de 18 °C, y la capital provincial podría registrar precipitaciones.

Durante el jueves volverán a desarrollarse chaparrones y tormentas en sectores de Mendoza y San Luis, aunque de manera más aislada. Ese escenario se extenderá hacia territorio cordobés y algunos puntos de La Pampa.

Qué se espera para el jueves y el viernes en la Patagonia

El jueves persistirá el bloqueo, pero la configuración en altura favorecerá precipitaciones de distribución más irregular. El centro de Chubut y el extremo sur de Río Negro podrían concentrar algunos de los chaparrones y tormentas más importantes de la jornada.

Esquel continuará bajo condiciones de inestabilidad, con una máxima de 15 °C. Bariloche tendrá 13 °C y probabilidad de chaparrones aislados, mientras que Ingeniero Jacobacci alcanzará los 15 °C. En Trelew se esperan 14 °C y nubosidad variable; en Viedma, 13 °C, con baja probabilidad de precipitaciones.

En Neuquén, las lluvias perderán organización. Se prevén algunos chaparrones dispersos sobre el Alto Valle, con máximas cercanas a los 15 °C. Rincón de los Sauces también tendrá 15 °C, con nubosidad variable.

Para el viernes no se anticipan cambios importantes en la situación general. Continuarán los chaparrones dispersos en Chubut, el oeste de Río Negro y Neuquén, cuya capital tendrá una máxima cercana a los 15 °C.

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