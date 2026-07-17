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Cuándo es el “Veranito de San Juan”: así siguen las temperaturas en Buenos Aires esta semana

Tras una jornada con tormentas y una máxima de 23°C, el ingreso de una masa de aire más frío provocará un brusco cambio térmico durante el fin de semana; desde el domingo y hasta el jueves, las máximas se mantendrán entre los 13°C y 15°C

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Calor y humedad en la ciudad de Buenos Aires
Calor y humedad en la ciudad de Buenos Aires

Luego de una jornada inestable, con lluvias, tormentas y ambiente templado, la Ciudad de Buenos Aires volverá a sentir condiciones plenamente invernales. Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes será el día más cálido de la semana, con una máxima de 23°C, pero a partir del sábado las temperaturas descenderán de forma sostenida y se mantendrán bajas durante los próximos días.

En ese contexto, muchos vuelven a preguntarse por el denominado “Veranito de San Juan”, una expresión popular que hace referencia a un breve período de temperaturas inusualmente altas en pleno invierno. Sin embargo, ese fenómeno no ocurrirá en julio ya que el frío volverá a instalarse después de las tormentas.

Pronostico del tiempo
Pronostico del tiempo

Cómo sigue el tiempo en Buenos Aires

De acuerdo con el pronóstico del SMN, el viernes estará marcado por la inestabilidad. Durante la mañana se esperan tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones de entre 70% y 100%, mientras que por la tarde aún podrían registrarse lluvias y tormentas aisladas. La temperatura oscilará entre los 18°C y los 23°C, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

El cambio de masa de aire llegará el sábado. La temperatura máxima bajará a 18°C, mientras que la mínima será de 14°C. Aunque todavía podrían registrarse lluvias aisladas durante parte del día, las condiciones tenderán a mejorar hacia la noche.

Desde el domingo, el tiempo se estabilizará y regresará el ambiente típicamente invernal. Para esa jornada se prevé una máxima de 15°C y una mínima de 10°C, con cielo mayormente nublado y sin probabilidad significativa de precipitaciones.

Una semana con frío y sin nuevos repuntes térmicos

El descenso continuará durante el inicio de la próxima semana. Para el lunes se pronostica una temperatura de entre 10°C y 14°C, mientras que el martes la máxima apenas alcanzará los 13°C, con una mínima de 10°C.

Las condiciones se mantendrán prácticamente sin cambios el miércoles y el jueves. Ambos días presentarán cielo entre parcialmente nublado y mayormente nublado, con máximas de 13°C y mínimas de entre 9°C y 10°C, sin lluvias previstas.

De esta manera, el viernes será la única jornada con características más templadas antes de un nuevo período de frío estable sobre la Ciudad de Buenos Aires.

Pronóstico extendido del SMN
Pronóstico extendido del SMN

Medidas de prevención del SMN

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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