El calor intenso en Buenos Aires se concentrará entre el sábado 28 y el lunes 30 de noviembre. En la Ciudad, las máximas podrían llegar a 35 o 36 °C. Se pronostica un cielo mayormente despejado durante las tres jornadas y temperaturas cercanas a 37 °C en algunas zonas del conurbano bonaerense.

El pronóstico, ubica el final de este episodio el martes 1° de diciembre, una jornada que presentará el avance de un frente frío con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas sobre el AMBA.

Pronostico del tiempo

Altas temperaturas para el fin de semana

Después de varios días de condiciones estables, según indica en su sitio Meteored,el verano meteorológico comenzará a sentirse con fuerza en la región. Para la Ciudad, las previsiones indican máximas que podrían llegar a 35 o 36 °C durante el fin de semana.

El pronóstico anticipa cielo mayormente despejado y mucho sol entre el sábado y el lunes, jornadas típicas de verano. En general, las máximas de esos días van a estar entre 34 y 36°C.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires y alrededores

Las mínimas también van a subirán, ya que el pronóstico prevé valores de entre 18°C y 23°C en líneas generales. Las noches y madrugadas serán cada vez más cálidas, sobre todo en los sectores urbanos con mayor densidad de población.

Meteored estima que el tramo más exigente podría durar tres o cuatro días. Habrá tardes muy calurosas y noches con poco alivio.

El martes 1° de diciembre podría tener las mínimas más altas de todo el episodio. En la Capital Federal, la temperatura mínima del martes podría llegar a 24 °C.

La posibilidad de una ola de calor

El episodio podría reunir las condiciones para que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) declare la primera ola de calor de la temporada en la Ciudad de Buenos Aires. El organismo exige que se cumplan dos condiciones a la vez durante al menos tres días consecutivos:

Temperaturas mínimas iguales o superiores a 22°C.

Temperaturas máximas iguales o superiores a 32°C.

Meteored indica que hay una probabilidad importante de alcanzar esos umbrales en este período. La confirmación dependerá de cómo evolucionen las temperaturas mínimas y de las máximas del martes.

Se pronostica un fin de semana de mucho calor Santiago Filipuzzi

Cuándo llegan las tormentas y termina el calor

El martes es el día que marcará el rumbo del episodio. Las primeras horas todavía serían muy calurosas y húmedas. En caso de que la nubosidad y las lluvias tardan en llegar, las máximas podrían subir otra vez hasta 32 o 33 °C.

El cambio empezará después del mediodía, con el avance de un frente frío sobre la región central del país. Con su llegada aumentará la inestabilidad y habrá probabilidad de lluvias y tormentas aisladas sobre el AMBA después del mediodía del martes.

La temperatura máxima de ese día dependerá del horario y la intensidad de las tormentas. Si se desarrollan temprano, el calentamiento quedaría bastante limitado. Si la inestabilidad se demora, Buenos Aires podría tener otra tarde de calor intenso antes del cambio de viento.