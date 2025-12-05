Baja natalidad: una especialista en familia reveló los 5 factores que causan menos nacimientos en la Argentina

“Han disminuido los embarazos en todas las edades”, alertó la especialista en familia Lorena Bolzon durante su visita a los estudios de LN+. Consultada acerca de las cifras que preocupan a la ciencia, indicó que en menos de 10 años, en la Argentina, la natalidad descendió un 40%.

Se trata de un descenso que no solo se refleja en los números de bebés nacidos, sino también en la estructura familiar y en las decisiones personales de las nuevas generaciones, de acuerdo a lo que señaló la experta.

Envejecimiento poblacional - hablo la especialista Lorena Bolzon

Cuáles son los 5 factores que causaron menos nacimientos en la Argentina

Caída de embarazo adolescente

Bolzon explicó que el descenso no se registra solo en la maternidad joven, pero esta franja es representativa del cambio cultural: “Han disminuido los embarazos adolescentes, pero también en todas las edades”.

La baja es sostenida y responde, según indicó, a mayor información y nuevos horizontes personales: los proyectos vitales ya no están ligados de manera directa y temprana a la maternidad y paternidad.

Cayeron las cifras de embarazos adolescentes en la Argentina Getty Images

No hay familias tipo

La familia nuclear tradicional dejó de ser parámetro estadístico. “Hay de todo, ya no hay familias tipo”, dijo Bolzon. Los censos lo confirman: en 2010 había 1.500.000 mujeres con 5 hijos o más; en 2022, solo 600.000.

La especialista subrayó que cambiaron las dinámicas de los hogares, se redujo la cantidad de hijos y se ampliaron los modelos familiares. La parentalidad ya no es necesariamente el centro del proyecto personal.

Cambio de cultura y cambio de costumbres

El lugar que ocupaba la familia en el desarrollo adulto se transformó. Bolzon fue contundente: “Antes era parte del desarrollo personal junto a lo profesional. Ahora ha quedado en segundo término. Buscan otros objetivos, piensan otras cosas para sus vidas”.

La maternidad y la paternidad ya no son un deber social, sino una decisión postergada, debatida y, en muchos casos, reemplazada por metas individuales.

Las nuevas generaciones suelen priorizar proyectos personales por sobre los familiares Shutterstock

Buscar pareja: el proyecto conjunto que se demora

La especialista hizo hincapié en un factor que no suele aparecer en los diagnósticos demográficos: la dificultad para formar parejas estables.

“Otro punto alto es el tema de buscar pareja, la dificultad de encontrar una pareja para construir ese proyecto conjunto”, admitió. El ideal de familia construida a dos dejó de ser una certeza y se convirtió en un proceso tardío o suspendido.

Incertidumbre económica

Aunque la nombró en quinto lugar, Bolzon aclaró que la economía impacta de manera decisiva. “Para familias de pocos recursos lo más valioso son sus hijos, en otras instancias prefieren viajar. Hay que mirar la maternidad y la paternidad como un acto de realización y disfrute, no como una carga”, concluyó.