Balance de verano: Pinamar cierra enero entre “números altos” y márgenes más ajustados

PINAMAR (Enviado especial).— Con el cierre de enero y los datos de la segunda quincena ya consolidados, el balance de la temporada de verano en Pinamar confirma un desempeño sólido en términos de ocupación, incluso con mejoras interanuales en los principales rubros turísticos. Ese resultado, sin embargo, estuvo atravesado por una dinámica más exigente para el sector: los buenos niveles de actividad se sostuvieron a partir de márgenes cada vez más ajustados y de un esfuerzo comercial mayor para mantener la demanda.

Según pudo saber LA NACION, la ocupación inmobiliaria durante la segunda quincena de enero alcanzó en promedio el 88% en todo el partido, lo que representó un crecimiento interanual del 6%. En el acumulado de todo el mes, el promedio fue del 81%, un 4% más que en enero del año pasado.

La gente disfruta de la playa hasta última hora en el final de la segunda quincena de enero y en pleno recambio turístico Marcelo Manera - LA NACION

En el sector hotelero, los registros fueron aún más altos: la segunda quincena cerró con una ocupación del 98%, con una suba del 4,5% respecto de 2025, mientras que el promedio de todo enero se ubicó en el 91%, un 4,6% por encima del verano anterior.

En balnearios, la ocupación promedio del mes fue del 76%, con un desempeño condicionado por el clima en varios fines de semana.

En ese contexto, el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, destacó los resultados generales del verano y subrayó la mejora respecto de la temporada pasada. Afirmó que los niveles de ocupación alcanzados durante enero confirman el posicionamiento del distrito como uno de los destinos más elegidos del país, con picos de actividad durante la segunda quincena.

Para Ibarguren, ese desempeño “no es casualidad” y responde a un trabajo sostenido durante todo el año. “Es el reflejo de una ciudad que invierte en servicios, infraestructura, seguridad y propuestas de calidad, y de un sector privado que sigue apostando por Pinamar”, sostuvo.

Desde la hotelería, uno de los principales termómetros de la temporada, Fabián Salvucci, titular de las filiales en Pinamar y Cariló de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), coincidió en que el verano mostró un comportamiento estable en términos de movimiento, aunque con una lógica distinta a otros años.

“Arrancamos fin de año muy fuerte, con ocupaciones entre el 95% y el 100%. La primera quincena bajó a un promedio cercano al 70% y después se dio el repunte habitual de la segunda quincena, que volvió a ser la más fuerte”, explicó.

Según detalló, semanas puntuales, como la comprendida entre el 16 y el 24 de enero, trabajaron prácticamente a capacidad plena. “Después hubo una leve baja en la última semana, pero el promedio de la quincena quedó arriba del 90%”, precisó. En la comparación interanual, el balance es de estabilidad. “Algunos hoteles estuvieron un poco por encima y otros un poco por debajo, pero el promedio de ocupación es muy similar al del año pasado”, indicó.

Hay buenas expectativas para el sector turístico para el fin de semana extralargo de Carnaval Marcelo Manera - LA NACION

El punto de quiebre, señaló Salvucci, estuvo en la rentabilidad. “La mayoría de los hoteles mantuvo los mismos precios que el verano pasado o aplicó aumentos muy moderados, del 10% o 15%, y ofreció financiación de hasta seis cuotas. Fue un esfuerzo grande para sostener la ocupación”, afirmó. De cara a febrero, anticipó un escenario dispar, con un fuerte pico en Carnaval y mayor incertidumbre en las semanas posteriores.

Una lectura más crítica aportó Pedro Marinovic, secretario de la Asociación Empresaria Gastronómica y Hotelera de Pinamar (Aehgp), entidad que nuclea a unos 170 establecimientos del partido. Según indicó, enero cerró con buenos porcentajes de ocupación, pero con un trasfondo económico más complejo. “Tuvimos una primera quincena en torno al 75% y una segunda quincena con promedios del 94% o 95%, con picos del 100% el tercer fin de semana”, detalló.

La segunda quincena de enero estuvo colmada en las playas de Pinamar Marcelo Manera - LA NACION

No obstante, advirtió que esos niveles se alcanzaron a costa de resignar márgenes. “Estos porcentajes se lograron bajando precios. El problema es que los impuestos y los costos siguen subiendo y eso después no cierra en los números. Fue un sacrificio muy grande de los comerciantes”, sostuvo. En ese marco, Marinovic vinculó el desempeño del verano con la situación económica general y con cambios en el perfil del visitante, como estadías más cortas y un mayor cuidado del gasto. Para febrero, anticipó un panorama incierto, con muchas consultas, pero pocas reservas concretadas.

En el frente de playa, los balnearios también reflejaron un verano de alta actividad, aunque atravesado por la misma lógica. Walter Zenobi, socio del parador Rada Beach, aseguró que enero cumplió con las expectativas en términos de ocupación. “Durante la primera quincena trabajamos con una ocupación cercana al 95% y en la segunda estamos al 100%, con el parador completo”, precisó. El movimiento se sostuvo además en el rubro gastronómico del parador, con niveles de actividad constantes a lo largo de toda la jornada.

El clima también fue un factor clave para que el turismo decidiera elegir viajar al mar Marcelo Manera - LA NACION

Zenobi coincidió en que no se observa una retracción abrupta de la demanda, pero sí un visitante más selectivo y condicionado por factores externos. “La gente mira mucho el pronóstico y compara propuestas. Cuando el clima no acompaña, se nota enseguida; cuando mejora, la playa se llena”, explicó.

Con enero ya cerrado y febrero en marcha, la temporada de verano en Pinamar deja un balance de contrastes: altos niveles de ocupación —incluso por encima de 2025— sostenidos a partir de márgenes más ajustados y de una presión creciente sobre la rentabilidad del sector.