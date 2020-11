Berazategui: allanaron un geriátrico denunciado por maltratos Fuente: Archivo - Crédito: Foto ilustración

Esta mañana, se llevaba adelante un operativo de allanamiento en un geriátrico del municipio bonaerense de Berazategui, que no estaría habilitado, luego de que se difundieran denuncias por maltrato a las personas allí internadas a través de las redes sociales. El objetivo era trasladar a los ancianos a otros centros asistenciales.

El allanamiento, ordenado por el titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 2 de Berazategui, Christian Granados, tuvo como centro de atención la residencia "Las Nonas". En el inmueble, ubicado en la calle 214 N.º 783, vivían poco más de una decena de ancianas.

La denuncia

Una mujer que se identificó como Adriana contó al canal de noticias TN: "Trabajé un año de noche. Al principio no veía nada, porque a esa hora los abuelos dormían. Hasta que empecé a darme cuenta de que las abuelas no respondían a nada, estaban drogadas. Me daban una pastillita para que sigan durmiendo, pero yo no se las daba y las tiraba". Un relato similar hizo en su muro de Facebook.

La denunciante indicó, además, que tomó fotografías y las entregó a la Justicia. Dijo que en el lugar "ataban a las abuelas a la cama" al momento de dormir y que cuatro residentes descansaban en el garaje con "paredes con humedad y suciedad".

