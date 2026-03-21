Bolivia declaró como “patrimonio cultural” la chacarera, el gato, el escondido, sus bailes y vestimentas

Santiago del Estero.- Asombro, sorpresa e indignación son algunos de los sentimientos entre los santiagueños luego de conocerse la noticia que venía de Bolivia: el Senado de ese país aprobó una ley en la que declara “patrimonio cultural inmaterial del Estado Plurinacional” la Chacarera, la Cueca, el Triunfo, el Gato y el Escondido, “con su música y vestimenta”, según el texto oficial.

En uno de los artículos de la ley se instaura el 12 de agosto como “Día Nacional de la Música, Vestimenta y Danza Chaqueña”, ya que se trata de “una manifestación de la identidad cultural propia del pueblo chaqueño y boliviano”. Para su postulación se apoya en los municipios de “Yacuiba, Villamontes y Caraparí en la Región Autónoma del Gran Chaco del Departamento de Tarija”, en sus “coreografías tradicionales, criollas, autóctonas y estilizadas”.

La noticia se viralizó en las redes santiagueñas con muchos comentarios y rechazo. Uno de los “temores” de distintas agrupaciones tradicionalistas es que esta acción del Estado boliviano de haber “patrimoniado” como propias estas músicas, danzas y vestimentas intenten presentarse en la UNESCO para instalar parte de la cultura Argentina como si fuera del Chaco Boliviano. “Pueden presentarse por el mundo mostrando la cultura nuestra como propia”, indicaron desde esos grupos.

Amparo Ríos, integrante de “Centinelas de la Tradición Argentina”, aseguró al respecto: “No son gauchos, ninguno tiene herencia gaucha. Históricamente el Chaco Boliviano no tiene herencia gaucha, ellos ni siquiera tienen cultura gaucha argentina”, al mismo que tiempo sentenció: “Son todos indígenas. Son guaraníes, chiriguanos, tobas y ninguno tiene, ni siquiera, ascendencia de indios ranqueles, que es de donde provienen los gauchos argentinos en su mayoría”.

Ríos además apuntó contra del artista popular salteño “Chaqueño” Palavecino, a quien describió como “el mayor culpable de esto”. Sobre él dijo: “Con su idea de chaco, que todos tenemos chaco, es el quien ha difundido esta mentira. El chaqueño ha empezado a decir un sinfín de estupideces y hay ‘haters’ bolivianos abocados a difundir estas cosas”.

Por último sostuvo que “el Estado argentino no ha reaccionado a la fecha” pese a que ellos mandataron toda la documentación.

La iniciativa ya había tenido media sanción en la cámara baja nacional boliviana en octubre de 2025; en enero de este año consiguió el aval del Senado.

El Senado de Bolivia declaró “patrimonio cultural” de ese país a la chacarera, el gato, el escondido, sus bailes y vestimentas

Polémica ley: el Senado de Bolivia declaró “patrimonio cultural” de ese país a la chacarera, el gato, el escondido, sus bailes y vestimentas

El Senado de Bolivia declaró “patrimonio cultural” de ese país a la chacarera, el gato, el escondido, sus bailes y vestimentas

Polémica ley: el Senado de Bolivia declaró “patrimonio cultural” de ese país a la chacarera, el gato, el escondido, sus bailes y vestimentas

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