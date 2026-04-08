Cómo ver a River en DirecTV y DGO: cuánto sale y cómo suscribirse para seguir la Copa Sudamericana 2026

La Copa Sudamericana 2026 comienza para River Plate este miércoles con su visita a Blooming de Bolivia en Santa Cruz de la Sierra, en el encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo H que también conforman Bragantino de Brasil y Carabobo de Venezuela.

El debut del Millonario, que vuelve a jugar el certamen tras 11 años de ausencia -la última vez fue en 2015 y llegó a semifinales- porque disputó en ese período la Libertadores, se produce desde las 21.30 (hora argentina) en el estadio Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra y se transmite únicamente a través de DSports, el canal deportivo de DirecTV para el que se requiere ser cliente para acceder al contenido.

Para quienes no están suscriptos a DirecTV, la empresa permite contratar un paquete de programación para poder ver el primer partido del conjunto dirigido por Eduardo Coudet en la Sudamericana a través de la plataforma digital DGO en una TV, smartphone, tablet o notebook.

Hay tres opciones con diferentes costos: Plan Streaming a $35.200 por mes; Plan Fútbol a $29.000 por mes; y Plan TV a $31.300 por mes. Cada uno ofrece diferentes servicios y, lo saliente, es que todos cuentan con DSports para sintonizar el duelo de River.

Cómo contratar DirecTV

Ingresar a www.directvgo.com/ar/home

Seleccionar el paquete de programación deseado.

Una vez elegida la opción y cerrada la contratación, el usuario debe descargar la app DGO en su Smart TV, smartphone o tablet; o acceder vía web a la grilla.

Los planes que ofrece DirecTV para ser usuario y ver los partidos de River en la Copa Sudamericana

Una alternativa para seguir el partido es el sitio de canchallena.com, donde está disponible el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El conjunto del barrio porteño de Núñez persigue su segunda vuelta olímpica en la Sudamericana, tras haberla ganado en 2014, y es favorito a conseguirlo al igual que otros oponentes de peso que tiene el certamen como lo son Racing, Botafogo, Gremio, Atlético Mineiro y San Pablo.

En cuanto a sus rivales en la primera etapa, Bragantino se clasificó por haber terminado en el décimo puesto del Brasileirão en 2025. Blooming fue quinto en la última temporada de la Primera División de su país y en el repechaje triunfó sobre San Antonio Bulo Bulo 3 a 0 como local. Carabobo, por último, accedió a este certamen luego de perder la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 ante Sporting Cristal de Perú.

En caso de culminar en el primer lugar de la tabla de posiciones de la zona H, River se clasificará directamente a octavos de final. Si termina en el segundo puesto, accederá a playoffs con un equipo que culmine tercero en alguna de los grupos de la Copa Libertadores. Si queda tercero o último, se despedirá de la competencia.