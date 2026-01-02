Brasil: estas son las playas más buscadas por los argentinos para el verano 2026

Brasil es el destino del exterior predilecto de los argentinos para este verano 2026. Y no solo por sus playas, su clima y su cercanía: los números de las principales agencias confirman que cruzar la frontera hacia Brasil sigue firme como una opción práctica y conveniente en términos económicos si se lo compara con otras propuestas.

Brasil recibió más de 9,2 millones de turistas este año, con los argentinos como protagonistas indiscutidos.

Ipanema, en Río de Janeiro Bruna Prado� - AP�

Las búsquedas para viajar entre enero y febrero, según Despegar, crecieron un 35% en comparación con el mismo período de 2024.

Los destinos de Brasil más buscados en esa plataforma fueron: Maceió encabeza el ranking con un salto del 75%, seguida por Búzios (+40%), San Pablo (+35%), Río de Janeiro (+25%) y Florianópolis (+15%). Detrás de esos porcentajes, hay un comportamiento que combina deseo y cálculo: los argentinos están viajando más días, con un promedio de nueve noches, un poco más que el año anterior. Y planifican con antelación para aprovechar financiación y promociones.

Maceió está entre los destinos más buscados Shutterstock

Desde GoTravelRes, Bettina Bjelis, gerente de producto, también observa una preferencia sostenida por los destinos del nordeste brasileño, donde el turismo combina naturaleza, infraestructura y servicios. “Brasil concentra la mayor parte de la demanda desde Argentina para el verano 2025/26, tanto en ciudades ícono como en resorts de playa. Lugares como Porto de Galinhas y Maragogi ofrecen esa mezcla de playas paradisíacas, clima estable y hoteles con régimen all inclusive que las familias buscan”, resume.

Jurere, en Florianópolis Tomás Cuesta - LA NACION

“Salvador, Maceió, Recife y Porto Seguro son destinos conocidos, pero ahora con estas condiciones tienen la oportunidad de crecer más que el último verano”, refuerza Guido Boutet, gerente de marketing de Travel Services.

Desde su experiencia, recomienda dividir la estadía en Río de Janeiro entre Barra da Tijuca o Ipanema, para disfrutar los principales atractivos de la ciudad, como el Cristo Redentor, el Pan de Azúcar, la Escalera Selarón y el Maracaná, y luego extender el viaje hacia Ilha Grande, “una isla paradisíaca con más de 100 playas y a menos de 150 kilómetros al sur de Río”.

Allí, dice, “una semana de hospedaje para dos personas ronda los 500 dólares, mientras que las comidas oscilan entre 50 y 100 dólares con bebidas incluidas”. En la playa, agrega Hamue, los precios también son amables: un choclo o una gaseosa cuestan alrededor de 2 dólares, y una caipirinha, entre 3 y 5 dólares.

Cristo Redentor de Río de Janeiro EMBRATUR - EMBRATUR

Los precios, coinciden todas los operadores turísticos consultados por LA NACION, acompañan esta tendencia.

Desde Almundo, cuentan que la empresa estuvo promocionando con muy buena demanda vuelos chárter a Maceió y Cabo Frío, con salidas regulares durante todo el verano desde Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. En cuanto a los pasajes, Almundo ofrece vuelos hacia Florianópolis desde $321.000 y a Río de Janeiro por $353.000 por persona. Los paquetes que combinan vuelo y hotel en Bombas, Bombinhas o Mariscal, desde Buenos Aires y alojándose en hotel 4 estrellas con desayuno, a 971 dólares por persona.

Playa Ferradurinha en Buzios, Brasil Shutterstock - Shutterstock

En Despegar se ofrece la posibilidad de pagar hasta en tres cuotas fijas los viajes internacionales. “Eso permite a los viajeros organizar sus vacaciones de forma más accesible y flexible, y es una opción que está disponible en todos nuestros canales de venta, con la única condición de que el pago total del viaje se realice al menos 7 días antes de la fecha de salida”, precisa.

Con ocupaciones en alza, precios estables y el atractivo intacto de sus playas, Brasil vuelve a ocupar el centro del mapa veraniego.

Precios para el verano 2026

Según Despegar, estos son algunos ejemplos de paquetes para Brasil. Los precios son por persona.