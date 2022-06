Bullying en La Plata: tras una golpiza a un alumno que quedó internado, crecen las acusaciones por el “descontrol” en la escuela

LA PLATA.- Un joven de 15 años que asiste a la Escuela Industrial Albert Thomas, fue hospitalizado tres veces en los últimas semanas dados los reiterados golpes que recibió: el lunes pasado salió del establecimiento en ambulancia. Así lo denunció su padre, Gonzalo Pocino: “Si mañana traigo a mi hijo, no sé si sale muerto”. El hombre está cuestionado por las autoridades de la institución, porque tuvo una medida perimetral que le prohibía acercarse a la escuela por las supuestas amenazas a los profesores ante las situaciones de bullying que sufría su hijo.

Ahora la Dirección General de Cultura y Educación (DGCE) bonaerense interviene para intentar regularizar la situación en el establecimiento que tiene 1700 alumnos y un director en concurso. Además, ayer se abrió de oficio una causa a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 de La Plata.

Las denuncias de bullying se reiteran. Pocino no es el único padre que queja. “Acá adentro no hay control: no solo hay bullying. También hay abusos sexuales, relaciones sexuales indebidas y hasta se fuman porros”, dijo Natalia González, madre de otro alumno que cursa en el Albert Thomas.

Morena, alumna de 14 años, afirmó a LA NACION que los casos de bullying y abuso son corrientes dentro de la institución. Indicó que sufrió abusos y que no encontró eco en las autoridades para denunciar su caso.

En la Escuela Industrial Albert Thomas de La Plata, estudian 1700 alumnos Santiago Hafford

Cruces

Germán Zuculoto, profesor de la institución, dio otra versión: “Soy docente aquí y nunca he visto todo esto que ahora denuncia la comunidad. Pero sí acompaño al papá del menor que ayer salió en ambulancia y estoy intentando que las partes lleguen a acuerdos de convivencia”.

Distintos docentes que evitaron dar su apellido dijeron que la denuncia del Pocino es falsa y que el hombre es el agresor de los docentes. Desde la DGCE se abrió un sumario para investigar todos los episodios que salieron a la luz en las últimas horas.

El joven denunció que fue agredido por sus compañeros; debió ser socorrido por personal del SAME

Mientras el chico que ayer salió en ambulancia ya fue sometido a una serie de exámenes físicos en los hospitales Rossi, Gutiérrez y en el Policlínico de La Plata. El adolescente podría padecer ataques de pánico, dado que su madre fue víctima de homicidio.

“Mi hijo sueña con ser arquitecto, pero ahora no quiere venir más a la escuela porque le hacen bullying por el apellido, porque yo soy vendedor ambulante y evangelista”, dijo Pocino. “Fue golpeado en la institución que hizo abandono de persona”, afirmó.

En tanto, la DGCE informó que “aborda esta problemática con intervención de los supervisores regionales y distritales de la Dirección de Psicología comunitaria. Hoy se desarrollaron reuniones con los padres para abordar la problemática de la institución y establecer un trabajo articulado entre las áreas para reflexionar y resolver los problemas de convivencia vinculares y de violencia”.