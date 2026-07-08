Buscan a una joven de 18 años que desapareció en Belgrano

Una joven de 18 años es intensamente buscada en el barrio porteño de Belgrano. Jessica salió del colegio el martes por la tarde y, desde entonces, su familia perdió su rastro. La última vez que habló con su madre fue a las 18.26 de ayer. Luego, dejó de responder los mensajes.

Fuentes policiales informaron a LA NACION las características físicas de la joven: mide aproximadamente 1,60 metros de altura, tiene tez trigueña, cabello largo de color negro y contextura delgada.

Respecto a su vestimenta, tenía un buzo negro, un pantalón color gris y zapatillas con un diseño de estilo Vans.

También informaron que padece un trastorno límite de la personalidad, una afección mental grave que provoca inestabilidad emocional. No se encuentra medicada. Es la primera vez que la familia reporta una desaparición de la joven.

A través de las redes sociales, la familia compartió un flyer con información para dar con su paradero.

Buscan a la joven de 18 años

“Esta joven se llama Jessica y desde el día de hoy 7/07/26 a la tarde se encuentra desaparecida. Su última conexión con la mamá fue a las 18.26. Después ya no respondió”, escribieron.

Y sumaron: “Necesitamos que Jessi aparezca. Es de la zona de Belgrano. Agradecemos cualquier información que tengan”.

Ante cualquier información, la familia puso a disposición un número de contacto: +5491131976151.

En estos casos la policía recomienda realizar la denuncia policial lo más rápido posible, acercando una fotografía de la persona desaparecida y una descripción de la última ropa puesta, en caso de ser posible.

A su vez, cabe resaltar que no existe una cantidad de tiempo por ley que haya que aguardar para realizar una denuncia por una persona desaparecida.

“No hay ninguna norma que exija el transcurso de 12, 24 ni 48 horas para poder empezar a trabajar en la búsqueda. Si la persona buscada está siendo víctima de algún delito, sin dudas estas primeras horas serán cruciales, más allá de que cuantitativamente los casos en los que la desaparición terminó siendo voluntaria sean muy representativos”, indica la Guía de Búsqueda de Personas que elaboró el Ministerio Público Fiscal.