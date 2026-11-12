Calor en AMBA: para cuándo se espera el pico de temperatura y a cuántos grados llegará, según el SMN

El calor se hace sentir en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el pronóstico permite identificar cuál será la jornada con la temperatura más elevada de los próximos días. El pico se espera este jueves 12, con una máxima de 30°C en la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Luego, las marcas comenzarán a bajar de manera gradual, aunque el viernes y el sábado todavía tendrán tardes cálidas. Para el domingo se prevé un descenso más marcado, mientras que las probabilidades de precipitaciones serán bajas durante todo el período informado, que se extiende hasta el miércoles 18.

Pronostico del tiempo

Cuándo llegará el pico de calor en Buenos Aires

Según el SMN, el pronóstico para la ciudad de Buenos Aires indica que este jueves tendrá una mínima de 21°C y una máxima de 30°C, el valor más alto de la serie. Para la tarde se espera cielo parcialmente nublado y una temperatura de 30°C, que bajará a 23°C por la noche.

La probabilidad de precipitaciones es del 0% en ambas franjas. El viento soplará del noreste a velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, con ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la noche.

Pronóstico del tiempo extendido del SMN

Cómo estará el tiempo el viernes y el sábado

Para el viernes 13, el organismo anticipa una mínima de 20°C y una máxima de 28°C. La temperatura prevista será de 22°C durante la madrugada, 20°C por la mañana, 28°C por la tarde y 22°C por la noche.

El cielo estará mayormente nublado durante la madrugada y parcialmente nublado por la mañana y la tarde. Hacia la noche aumentará la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 0 y el 10%. Durante el resto de la jornada será del 0%.

El viento tendrá velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Predominará del noreste durante la primera mitad del día y rotará al norte por la tarde y la noche.

El sábado 14 mantendrá el mismo rango térmico: 20°C de mínima y 28°C de máxima. Se espera cielo parcialmente nublado, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 0 y el 10% tanto para la madrugada y la mañana como para la tarde y la noche. El viento llegará desde el sur, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

12 NOV | ⚠️ #Alertas para hoy:



⛈️ Tormenta

🟨 10-50 mm

🌬️ Ráfagas

🧊 Granizo



​🌬️ Viento

🟨 30-80 km/h con ráfagas de entre 70 y 90 km/h según el sector.



🥵 Temperaturas extremas: #calor ⚠️

🟨 Efecto leve a moderado en la salud



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Cuándo bajará la temperatura

El descenso se hará más evidente el domingo 15, cuando la máxima se ubicará en 25°C, tres grados por debajo de la prevista para el sábado. La mínima será de 17°C, la más baja del período informado.

Para esa jornada se anuncia cielo parcialmente nublado y una probabilidad de precipitaciones del 0%. El viento soplará del sudeste durante la madrugada y la mañana y del este hacia la tarde y la noche, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El lunes 16 y el martes 17 compartirán los mismos extremos térmicos: 18°C de mínima y 25°C de máxima. El lunes tendrá cielo parcialmente nublado, mientras que para el martes se prevé menor nubosidad. En ambos casos, la probabilidad de lluvia será del 0%.

Finalmente, el miércoles 18 presentará una mínima de 18°C y una máxima de 24°C, con cielo algo nublado y sin precipitaciones previstas. Así, la temperatura máxima quedará seis grados por debajo del pico anunciado para este jueves.