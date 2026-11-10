Se viene otro “veranito”, que traerá temperaturas en aumento, un pico de calor de 32°C, inestabilidad y chaparrones: las zonas afectadas

Después de un comienzo de semana marcado por mañanas frescas, las temperaturas subirán de manera progresiva en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El ingreso de aire cálido y húmedo desde el noreste favorecerá una seguidilla de jornadas templadas a calurosas, con un pico previsto para el viernes, cuando el oeste del Gran Buenos Aires podría alcanzar los 32°C.

El aumento del calor estará acompañado por algunos períodos de inestabilidad, con posibilidad de precipitaciones aisladas. Sin embargo, el cambio más marcado llegará durante el sábado, cuando una rotación del viento dará paso a lluvias débiles y a un descenso térmico que se hará más evidente el domingo.

Pronostico del tiempo

Cómo será el aumento de las temperaturas en Buenos Aires

Según Meteored, el ascenso térmico se desarrollará de forma escalonada hasta el viernes y no tendrá la misma intensidad en toda la región: entre la ciudad de Buenos Aires y el oeste del conurbano puede haber hasta cuatro grados de diferencia, mientras que las localidades próximas al Río de la Plata tendrán valores más moderados por la influencia de la brisa.

Para este martes se espera una tarde con nubosidad variable y máximas de entre 26°C y 28°C. Hacia la noche, un sistema nuboso podría generar algún chaparrón aislado en el norte del AMBA, aunque la probabilidad es reducida.

El miércoles continuará el ambiente templado, con máximas de entre 26°C y 29°C, y un cielo que alternará nubes y claros. Durante la primera mitad del día persistirá un riesgo leve de precipitaciones aisladas.

El pronóstico incluye el posible paso de áreas de lluvias débiles cerca de Luján durante la mañana del miércoles, cuando está prevista para las 10 la misa del papa León XIV. Se trata de una posibilidad de precipitación aislada, dentro de una jornada que mantendrá temperaturas agradables.

#Córdoba y #Luján se mantienen bajo vigilancia ante la enorme concurrencia de personas por el Papa León XIV y el riesgo de precipitaciones y/o actividad eléctrica 🧐.



Nuevas lluvias y tormentas avanzarán esta semana. ⛈️



Informe de @ChGaravaglia 👇https://t.co/dL1wzgtaUv pic.twitter.com/qzgPQFEgTH — Meteored Argentina (@MeteoredAR) November 10, 2026

Dónde se sentirá más el calor y cuándo llegará a 32°C

El jueves comenzará con cielo despejado y una nueva suba de las marcas térmicas. En el oeste del Gran Buenos Aires la máxima podría llegar a 30°C, mientras que en la Capital se ubicaría alrededor de los 28°C.

Desde la tarde cobrará presencia el viento del este, con ráfagas de entre 30 y 40 kilómetros por hora cerca del Río de la Plata. Esa condición alcanzará sectores ribereños como San Fernando y la Costanera porteña.

El momento de mayor calor se espera para el viernes 13 de noviembre. La previsión ubica las máximas en torno de los 32°C en buena parte del oeste del conurbano, frente a unos 29°C en la ciudad de Buenos Aires y aproximadamente 28°C en las localidades de la franja costera.

La posibilidad de que la Capital alcance los 30°C dependerá de cuánto tiempo se mantenga el viento del noreste. Cerca del río, en cambio, la brisa de la tarde contribuirá a atenuar el ascenso.

También subirán las temperaturas mínimas, que rondarán entre 18°C y 20°C. Con ese piso térmico, las noches se sentirán más cálidas durante el tramo final de la semana.

⚠️ Martes 10 en alerta por #nevadas sobre la cordillera de Mendoza.



⛈️ Además, se esperan chaparrones y tormentas aisladas sobre San Luis, Córdoba, La Pampa, y sur de Santa Fe.



Estable en el resto del país. pic.twitter.com/hUWTTacCMs — Meteored Argentina (@MeteoredAR) November 10, 2026

Cuándo pueden llegar los chaparrones y el cambio de viento

El sábado tendrá un comienzo cálido, con viento del norte y una máxima prevista de 29°C antes del cambio de condiciones. Hacia la tarde, la circulación rotará primero al sudoeste y luego al sur.

Ese giro estará acompañado por lluvias débiles y dispersas, con acumulados estimados de apenas un milímetro. De todos modos, el horario de llegada del frente todavía presenta incertidumbre: si se adelanta, los chaparrones podrían ser más frecuentes.

La transición del sábado pondrá fin a la secuencia de temperaturas en aumento. El descenso se consolidará durante el domingo, con una circulación del sudeste y un ambiente más fresco en toda el área metropolitana.