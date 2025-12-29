Este es el umbral que cruzará la temperatura: por qué no habrá ola de calor en el AMBA

El calor intenso volvió a instalarse sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y, aunque para la mayoría de las personas la sensación es la de estar atravesando una ola de calor, desde el punto de vista meteorológico el fenómeno no quedará registrado bajo esa categoría. La diferencia entre una cosa y la otra no está en la percepción cotidiana, sino en una definición técnica precisa que explica por qué, aun con varios días consecutivos de temperaturas muy elevadas, este episodio no cumplirá con los criterios formales.

En los primeros pronósticos se había anticipado que el período más intenso de calor se concentraría entre este lunes y el miércoles, con el ingreso de un frente frío durante la madrugada del 1° de enero. Sin embargo, el seguimiento día a día mostró que las temperaturas extremas comenzaron antes de lo previsto y que el tramo de calor sostenido será más largo. Aun así, un detalle clave en los registros impide que se lo considere oficialmente una ola de calor.

Bueno, ahora si se resetea la cuenta y finalmente no tendremos ola de calor porque la temp minima descendió por debajo del umbral.



Esto es una cuestión técnica de clasificación de eventos, no quita que serán días extremadamente calurosos y es necesario tomar precauciones https://t.co/S2pk5ki7tt — Cindy 🌪 (@cindymfernandez) December 29, 2025

Según explicó la meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional, Cindy Fernández a LA NACION, una ola de calor no es una denominación informal, sino un concepto estrictamente técnico. “Una ola de calor es un criterio meteorológico que se utiliza para caracterizar eventos extremos”, señaló. Y agregó que, a fines prácticos, “se declara cuando las temperaturas alcanzan umbrales que ocurren menos del 10% de las veces durante la estación cálida”.

Esos umbrales no son universales ni arbitrarios. Varían según la ciudad y deben cumplirse durante un período mínimo. “Estos umbrales para definir una ola de calor son diferentes para cada ciudad y deben registrarse durante tres días consecutivos sin interrupciones”, explicó Fernández.

En otras palabras, no alcanza con que haga mucho calor durante varios días: los valores tienen que encajar exactamente en esa definición.

El @SMN_Argentina elevó el alerta a nivel naranja por altas temperaturas. Cuidá especialmente a bebés, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Resguardá a tu mascota en lugares ventilados. pic.twitter.com/QbZKyXGI2G — Emergencias BA (@EmergenciasBA) December 29, 2025

En el caso de la ciudad de Buenos Aires, los parámetros están claramente establecidos. “En la Ciudad, por ejemplo, estos umbrales son 22 grados de mínima y 32,3 grados de máxima”, precisó la meteoróloga. Si alguno de esos valores no se cumple en uno de los días, la secuencia se corta y el evento deja de contar como ola de calor desde el punto de vista estadístico.

Durante el fin de semana, las condiciones estuvieron muy cerca de cumplir con ese criterio. El sábado, la temperatura osciló entre una mínima de 24,4 grados registrada en la madrugada y una máxima de 36 grados durante la tarde. El domingo, que en los pronósticos aparecía como un posible punto de quiebre, terminó sumándose al calor extremo: la máxima alcanzó los 33 grados cerca de las 15 y la mínima no descendió de los 24,7 grados.

Todo indicaba que la seguidilla podía continuar, pero esta mañana se produjo un descenso leve, aunque decisivo. A las 6 de la mañana, el termómetro marcó 21,8 grados, apenas dos décimas por debajo del umbral requerido. Esa diferencia mínima fue suficiente para romper la continuidad necesaria. “En CABA no vamos a tener ola de calor porque hoy a la mañana no se cumplió el criterio, y quedan solo dos días más de calor extremo. Por lo tanto, no tendríamos tres días consecutivos con el criterio”, resumió Fernández.

El registro térmico de la madrugada fue clave para cortar la secuencia necesaria que define una ola de calor desde el punto de vista estadístico Santiago Filipuzzi - LA NACION

Desde el punto de vista de la vida cotidiana, la explicación técnica puede resultar difícil de asimilar. Una variación de 0,2 grados es imperceptible para el cuerpo humano y no modifica la sensación térmica ni el cansancio acumulado, señala la experta. Sin embargo, para la estadística meteorológica esa diferencia es determinante y marca la frontera entre un evento extremo formal y un período prolongado de calor intenso.

Más allá de la clasificación, el pronóstico anticipa que el calor será protagonista en los próximos días. Fernández detalló que “las temperaturas de esta semana van a estar con mínimas entre los 23 y los 27 grados y máximas entre los 35° y los 39°”. Es decir, noches cálidas y tardes sofocantes, un combo que refuerza la sensación de agobio, incluso sin la etiqueta oficial de ola de calor.

Dentro de ese escenario, existe además la posibilidad de que se registre un récord puntual. La meteoróloga señaló que el 31 de diciembre podría destacarse por un valor inusual en las primeras horas del día. “El récord posible es el del 31, que podríamos tener en CABA la mañana más cálida de diciembre”, advirtió Fernández.

Las previsiones indican máximas cercanas a los 40 grados antes del ingreso de un frente frío que traería algo de alivio hacia fin de año Santiago Filipuzzi - LA NACION

Si se observa el período completo, el calor sostenido lleva varios días. La última mañana claramente fuera del rango extremo había sido la del viernes, cuando la temperatura descendió hasta los 19,8 grados. Desde entonces, las mínimas se mantuvieron elevadas y las máximas superaron con holgura los valores habituales para la época, generando un desgaste térmico que se siente en la rutina diaria.

El episodio actual combina varios días consecutivos de temperaturas muy altas, pero no llegará a cumplir con los criterios técnicos necesarios para ser catalogado como una ola de calor, aunque la explicación está en una definición estadística estricta que no siempre coincide con la percepción social del fenómeno. Mientras tanto, el calor seguirá marcando el pulso de la semana, con valores extremos que, aunque no entren en los manuales como ola de calor, se harán sentir con fuerza en la calle.