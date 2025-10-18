Cambio brusco de la temperatura en Buenos Aires: qué dice el último pronóstico del SMN

Durante la jornada del viernes se vivieron tormentas en once provincias del país; el organismo prevé un fin de semana agradable para la zona del AMBA; notable ascenso de la temperatura
Luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activara el alerta naranja para once provincias de la Argentina durante el viernes debido a intensas tormentas, el agua llegó a la zona central del país de forma leve, dejando el cielo cubierto de nubes.
Para este sábado se prevé un notable incremento en la sensación térmica, con intermitentes salidas del sol. Las probabilidades de lluvia durante el fin de semana son casi nulas.
El cielo de Buenos Aires se mantuvo encapotado durante todo el viernes, con temperaturas que oscilaron entre los 19° y los 22° C. Por otro lado, cayeron algunas gotas de manera aislada en la franja norte del territorio bonaerense.
Las proyecciones para este sábado son similares, con un clima agradable, sin ráfagas de viento y salidas esporádicas del sol. El cielo se mantendrá cubierto de nubes con picos de temperatura que pueden llegar hasta los 25° C.
El clima durante el Día de la madre
Según el SMN, el domingo se podrá celebrar tanto adentro como afuera de los hogares. Para el Día de la madre, las condiciones en Buenos Aires serán cálidas, con una temperatura que oscilará entre los 12° y los 20° C, cielo despejado e intermitentes apariciones del sol.
El buen tiempo dominical se extenderá hacia el arranque de la próxima semana. Tanto la del lunes como la del martes serán jornadas soleadas que pueden llegar a temperaturas de hasta 27° C.
