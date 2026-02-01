La Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper) anunció la aprobación de modificaciones significativas para el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte, que entrarán en vigencia a partir de este domingo 1° de febrero. Esta modernización, enmarcada en un plan para reforzar la seguridad de ambos documentos, aplica tanto para ciudadanos argentinos como para extranjeros.

Anverso del nuevo DNI

Según explicó la administración de Javier Milei a LA NACION, ambos documentos mantendrán su plena vigencia hasta su fecha de vencimiento, por lo que el trámite para obtener el nuevo formato no será obligatorio hasta entonces. Durante los primeros días de febrero, algunas personas podrían recibir aún el formato anterior, mientras los registros civiles y las oficinas del Renaper completan la adecuación de su software para la toma de datos.

Cambios en el DNI y el pasaporte: así serán los nuevos documentos oficiales argentinos

Para los nuevos pasaportes, la disposición 54/2026 actualiza sus características, buscando alinear el documento argentino con los estándares internacionales de identificación y seguridad recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Medidas de seguridad del reverso del nuevo DNI

Este nuevo pasaporte es un modelo de vanguardia y confiable, con 34 páginas —las primeras dos confeccionadas en policarbonato— e incorpora tecnología de grabado láser donde se ven los datos personales. Esto garantiza una mayor resistencia física y elementos de seguridad visibles y no visibles, dificultando cualquier intento de falsificación.

En cuanto al DNI, la disposición 55/2026 anuncia cambios importantes. Se trata de una tarjeta de policarbonato con un chip sin contacto incorporado; el mismo almacenará los datos del titular de forma encriptada, permitiendo validar la identidad de manera segura, sin necesidad de acceder a bases de datos externas. El Gobierno asegura que este chip brindará mayor seguridad y compatibilidad con estándares internacionales. También se actualizan formatos, elementos visuales y datos para dificultar falsificaciones y mejorar la protección de datos personales.

Nuevo pasaporte

Los menores de 14 años recibirán un DNI con iguales características y mejoras. Los documentos de los niños menores de cinco años tendrán impresa la firma del padre, madre o tutor legal. Después de cumplir los cinco años, se registrará la firma del menor. Respecto a los recién nacidos, se emitirá un DNI “0 Año” provisorio, válido dentro del país y con los datos biográficos y filiatorios.

Cuál es el importe del nuevo DNI

La Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper), en su sitio web, informa cuál es el importe para sacar el nuevo Documento Nacional de Identidad.

Ejemplar para niños de cero a seis meses: sin cargo

Primer ejemplar de DNI (seis meses a cinco años): $7500.

Actualización DNI a los 14 años: $7500.

Ejemplar nuevo (rectificación de datos y cambio de domicilio): $7500.

DNI exprés (dentro de las 96 horas hábiles): $18.500.

DNI 24 hs (retira en oficina de origen en 24 horas hábiles) $ 29.500.

Cuál es el importe del nuevo pasaporte

Pasaporte regular: $ 70.000

Pasaporte exprés (dentro de las 96 horas hábiles) : $ 150.000

Pasaporte al instante (con entrega dentro de las seis horas de iniciado el trámite): $ 250.000

Pasaporte excepcional para extranjeros: $ 70.000

Documento de viaje para apátridas: $ 70.000

Documento de viaje para refugiados: $ 70.000

Reposición por error u omisión: sin cargo

