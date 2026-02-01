Hay alerta roja, naranja y amarilla por calor y tormentas para este domingo 1° de febrero: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas roja, naranja y amarilla por altas temperaturas y tormentas para este domingo 1° de febrero en 20 provincias del país. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa advirtió que algunas de estas advertencias indica la presencia de condiciones que pueden generar efectos adversos sobre la salud y complicaciones en el normal desarrollo de las actividades cotidianas.

Rige una alerta roja por altas temperaturas en el oeste de La Pampa, en las localidades de Chical Co y Puelén; en el sector norte de Río Negro, en el este de El Cuy y General Roca; y en el este de Neuquén, en Confluencia, el este de Añelo, el este de Pahuenchues y Picún Leufú. Según el SMN, este nivel de advertencia implica temperaturas “muy peligrosas”, que pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables.

Además, se estableció una alerta naranja por calor extremo en el sur de Neuquén, el oeste de Río Negro y el oeste de Chubut. Este nivel, indicó el organismo, advierte sobre temperaturas que pueden ser “muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo”.

También se dispuso una alerta amarilla por altas temperaturas en el sudoeste, centro y norte de la provincia de Buenos Aires, el oeste de Entre Ríos, el centro y sur de Santa Fe y el norte de Misiones. En estas zonas, el SMN señaló que se pueden registrar temperaturas que generen efectos leves a moderados en la salud, aunque pueden resultar peligrosas para niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

En cuanto a las tormentas, el SMN emitió una alerta naranja para Tucumán, el este de Catamarca, el este de La Rioja y el este de San Juan. Allí se prevén tormentas fuertes, algunas severas, acompañadas por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora y abundantes precipitaciones en cortos períodos, con acumulados estimados entre 50 y 70 mm.

A su vez, rige una alerta amarilla por tormentas en Jujuy, Salta, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, el noroeste de Córdoba, el norte de San Luis, el norte de Mendoza, el centro y oeste de San Juan, el centro de La Rioja y el centro de Catamarca. En estas áreas se esperan tormentas de variada intensidad, con actividad eléctrica frecuente, posible granizo, lluvias abundantes en cortos lapsos y ráfagas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora, con valores acumulados entre 40 y 80 mm.

Frente a este escenario, el SMN recomienda, ante las alertas por altas temperaturas, aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed, evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16, reducir la actividad física y permanecer en espacios ventilados o acondicionados. También aconseja prestar especial atención a niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas, y optar por ropa ligera y de colores claros. Ante síntomas como mareos, desmayo o agotamiento, se debe solicitar asistencia médica y trasladar a la persona a un lugar fresco.

Para las zonas bajo alerta naranja por tormentas, el organismo sugiere permanecer en construcciones cerradas, evitar circular por zonas inundables, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, desconectar electrodomésticos ante el ingreso de agua y preparar un kit de emergencia con elementos básicos. También recomienda seguir las indicaciones de las autoridades locales y salir solo si es estrictamente necesario.

El clima en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires se prevé una temperatura máxima de 31°C y una mínima de 22°C. Durante la mañana el cielo estará despejado, por la tarde algo nublado y hacia la tarde y la noche parcialmente nublado. Se esperan vientos de hasta 31 kilómetros por hora durante el mediodía y la noche. Para los próximos días se anticipan condiciones estables.

En la provincia de Buenos Aires se espera una jornada similar, con una máxima de 30°C y una mínima de 22°C. Durante la mañana estará despejado y, a partir del mediodía, el cielo se presentará parcialmente nublado. En los próximos días se prevén subas de temperatura.

En el resto del país, el SMN prevé para Córdoba una máxima de 30°C y una mínima de 17°C; Tucumán tendrá 28°C y 20°C; Santa Fe alcanzará 34°C y 22°C; Entre Ríos 34°C y 22°C; Jujuy 27°C y 19°C; Salta 27°C y 18°C; y Misiones 35°C y 23°C.

La Rioja registrará 30°C y 20°C; Santiago del Estero 32°C y 21°C; San Luis 31°C y 19°C; San Juan 30°C y 18°C; Mendoza 33°C y 24°C; Río Negro 28°C y 18°C; Chubut 20°C y 14°C; y Santa Cruz 13°C y 8°C.