Caminos y Sabores cerró con 100.000 visitas en su edición 20° aniversario

Bajo el clima mundialista que copó las calles argentinas desde el inicio de la Copa del Mundo y aún más luego de cada triunfo de la Scaloneta, la feria Caminos y Sabores cerró este domingo su edición número 20 invadida por camisetas albicelestes.

“El que no salta toma café”, decía un vendedor de un puesto de yerba mate por un megáfono. “Estamos liquidando 2x1 en todos los productos. Caminos y Sabores 2026 en la recta final”, agregaba, mientras un público masivo circulaba por la feria gastronómica que propone un recorrido por las distintas regiones del país.

El Gran Mercado Argentino concluyó con 100.000 visitantes, según difundieron desde Exponenciar, la empresa organizadora. Y dejó un saldo de más de $15.000 millones en volumen de operaciones.

Con un promedio de 25.000 visitantes por días, la 20° edición de Caminos y Sabores sumó 100.000 visitantes Pilar Camacho

Para las 17, era difícil caminar por los cinco pabellones de BA Ferial en Costa Salguero, la sede que desde este año aloja a Caminos y Sabores, luego de que Exponenciar ganara la concesión del predio. “Hoy es impresionante”, comentaba una productora a una amiga que había ido a saludarla.

Recorrer los más de 500 stands llevaba tiempo y más de una vuelta entre los pasillos. La gente probaba, preguntaba, compraba y avanzaba. Preguntaban cómo utilizar correctamente los productos, cómo estaban elaborados. La mayoría de los stands ofrecían degustaciones de algunos de sus productos estrellas o nuevos lanzamientos.

“La calidad es el gran punto de atracción para todo el público. Vienen no solamente a comprar, porque hay precios diferenciales más económicos, sino a charlar con el productor que elabora los productos. Hay mucho ida y vuelta”, describió Diego Abdo, gerente de Comunicación de Caminos y Sabores.

El clima mundialista copó la feria Pilar Camacho

Durante el evento, se seleccionaron los tres mejores alfajores. Ganaron el Concurso Copa Alfajor Argentino Punto & Coma, como el mejor con cobertura de chocolate blanco; Manjares de Merlo, como el de estilo marplatense negro; y Dulce de Leche & Co., en la categoría mejor alfajor de autor.

A la vez, fueron elegidos la mejor yerba mate (I love mate, de Posadas, Misiones), la mejor miel de abeja (Praderas Neuquinas, de Centenario, Neuquén), el mejor queso de vaca (Fermier, de Suipacha, Buenos Aires), el mejor salame picado grueso (Cagnoli, de Tandil, Buenos Aires), el mejor dulce de leche familiar (Dulce de Leche & Co., de la ciudad de Buenos Aires), el mejor aceite de oliva virgen extra (Familia Saleme, de Sarmiento, San Juan) y el mejor gin (Eternal, de Potrero de los Funes, San Luis).

También hubo oferta de actividades interactivas. En el stand de la gobernación de Río Negro había una ruleta para ganar premios, en el de Córdoba desafiaban con preguntas sobre la provincia, en el de San Juan entregaban un “pasaporte” para completar con juegos y en el de la ciudad de Buenos Aires cocinaban pizza. El stand de Santiago del Estero contaba con espacio para que se presentara un grupo de folclore al que se sumaban visitantes que armaron una ronda para bailar.

En total, en esta edición de Caminos y Sabores participaron 18 provincias. A las mencionadas se sumaron Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Luis y Santa Fe. También participó el gobierno nacional con un stand del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

En esta edición participaron 18 provincias, con entre 25 y 48 productores cada una Pilar Camacho

La programación incluyó la presencia de más de 40 chefs en las dos cocinas de la feria, que prepararon platos en vivo con productos de los expositores. Este domingo, en el día de cierre, pasaron además por la feria Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, y Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete de la ciudad.

“Estamos muy contentos por la cantidad de metros cuadrados que se comercializaron. El flujo de público se mantuvo con respecto a la edición anterior, pero lo más sorprendente fue el trabajo que se hizo desde el punto de vista logístico”, dijo Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, a modo de balance.

Se realizaron además 287 encuentros de negocios entre 25 vendedores y 57 compradores de todo el país en el espacio que destinan para eso. “Se generan muchos vínculos comerciales”, celebró Abdo.