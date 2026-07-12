Cuánto cuesta comer y qué ofrece: así es Coraje Milano, el restaurante de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo en el norte de Italia

Milán es la ciudad de la moda italiana, un referente de estilo y buen gusto. En ese epicentro que crece a pasos agigantados se encuentra Coraje Milano, el restaurante que Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo fundaron en 2022. Se ubica en el barrio histórico de Brera y su propuesta está pensada para una clientela cosmopolita.

Además de ser el centrodelantero de la selección argentina durante este Mundial 2026, Martínez tiene un lazo directo con la capital de la Lombardía, ya que se desempeña como capitán del club Inter de Milán. Cuando en 2018 Gandolfo se mudó con él, proyectó crear un ambiente donde la gente se pudiera reunir para comer, no solo lo rico de la comida italiana, sino también de la argentina.

Coraje Milano se encuentra en el barrio de Brera y se inauguró en 2022 (Fuente: Instagram/@coraje.milano)

Gandolfo, oriunda de Mendoza, tenía presente el pan casero de su abuela, el desayuno y la cercanía con la comida “fatta in casa”. Eso la motivó a abrir Coraje Milano, un restaurante que fusiona la gastronomía argentina e italiana con un estilo moderno y adaptado al paladar exigente de la clientela que, en esa ciudad, es muy variada por los turistas y por los residentes de todas partes del mundo.

En diálogo con Il Mattino, en mayo de 2022, habló de aquella inspiración que la llevó a emprender: “Así que, entre pensamientos y fantasías, empecé a imaginar un lugar donde la cultura italiana se encontrara con la sudamericana. Un concepto continental integral al servicio de una clientela cosmopolita y cada vez más exigente”.

Lautaro Martínez, el promotor de este restaurante que soñó su esposa (Fuente: Instagram/@coraje.milano)

La influencer y emprendedora optó por un nombre atrevido, que se vinculase al atrevimiento a innovar y cumplir sueños. Así fue como nació Coraje Milano, con dos plantas. Abajo la gente puede desayunar, almorzar y merendar, mientras que en el segundo piso se ofrece la cena frente a una decoración modernista y clásica con una chimenea que es la protagonista del lugar.

Así es la segunda planta en Coraje Milano (Fuente: Coraje.Milano)

Desayuno continental, brunch abundante, comida elegante por la noche... Todo está pensado para que el visitante viva una experiencia sin igual. El chef napolitano Domenico Paesano ideó un menú fusión, donde destaca el plato estrella: la tarta Vesuvio con un tierno centro de dulce de leche.

Gandolfo se puso al hombro el diseño de Coraje Milano. Estuvo presente en cada detalle y ahora, a la vez que ejerce su rol de madre con Nina, la niña fruto de su relación con Martínez, también está al pendiente de que todo fluya en su restaurante, con raíces argentinas e italianas.

Cuánto cuesta comer en Coraje Milano

El restaurante ofrece un menú variado. Además, posee una carta de vinos donde prima Cittanina, la etiqueta que proviene de la bodega que la familia Gandolfo-Martínez tiene en Luján de Cuyo, Mendoza, y que inauguraron este 2026.

La tostada con manteca y dulce de leche está en el menú y es un homenaje a la abuela de Gandolfo (Fuente: Instagram/@coraje.milano)

El sitio web del puesto gastronómico señala al ingresar: “La filosofía del restaurante es una fusión de culturas que comparten mucho, empezando por la pasión por la convivencia y los sabores auténticos. Todos nuestros platos están inspirados en las tradiciones de la ‘Tierra del Fuego’, combinándolas magistralmente con la cocina mediterránea para dar vida a los sabores más renombrados de la tradición napolitana”.

El menú cuenta con opciones que rondan entre los 40 y 70 euros por persona y según si es el almuerzo o la cena. Las empanadas como entrada están 12,5 euros y el risotto coraje va de entre 26 a 28 euros, de acuerdo a The Fork. En la carta también se destaca la tostada con manteca y dulce de leche, en honor a la abuela de Agustina Gandolfo.