Un grupo de jinetes agredió a corredores que participaban de la 17.ª edición de la “Doble Apolo”, una competencia de trail running que se disputó en el Área Natural Protegida Paso Córdoba, en General Roca, provincia de Río Negro. La organización denunció que los atacantes también retiraron parte de la señalización del circuito y adelantó que presentará una denuncia ante la Justicia.

Videos difundidos por testigos a través de las redes muestran el momento en que los atletas son interceptados por un grupo de hombres a caballo en uno de los tramos del recorrido de 8 kilómetros, en la zona del cañadón que conduce a la subida de Colicheo.

En las imágenes se observa cómo los jinetes les arrojan piedras y los golpean con fustas mientras los corredores intentan continuar la prueba. Cuando algunos procuran esquivarlos, son bloqueados por los caballos e incluso perseguidos durante varios metros.

Un grupo de jinetes agredió con fustas y piedras a corredores durante una competencia en Río Negro

La grabación, realizada por uno de los participantes, también registra el intercambio verbal entre ambos grupos. “¡Sacalos, sacalos!”, gritan los jinetes mientras increpan a los atletas. Del otro lado, uno de los corredores responde que “no hay necesidad” de tratarlos de esa manera.

“¿Por qué no nos respetan?”, reprocha uno de los hombres a caballo, en alusión a que los competidores no podían transitar por ese sector. “Nos dijeron que por acá se podía seguir derecho”, responde otro de los atletas. Sin llegar a un acuerdo, uno de los jinetes exige: “Que venga el hijo de puta (sic) del organizador”. “No tenemos nada que ver, amigo”, replica otro participante antes de que concluya la filmación.

Tras la difusión del video, la organización informó que los mismos jinetes retiraron la señalización del circuito de 8 kilómetros, lo que provocó que varios competidores se desorientaran. Según consignó el Diario Río Negro, los atacantes argumentaban que los corredores estaban ingresando en un área protegida.

El testimonio de las víctimas

Uno de los primeros en relatar lo sucedido fue Víctor Simonelli, ganador de la prueba de 8 kilómetros. Durante la transmisión oficial del evento, contó: “Había una protesta. Nos desparramamos y no sabíamos para dónde ir porque no había señalización, pero nos guiamos y pudimos seguir”.

Otro de los atletas agredidos fue Fernando Castro, quien aseguró haber recibido un golpe mientras avanzaba por el recorrido. “Vi los caballos y que algunos corredores se volvían. Pensé que esto no podía suceder y seguí. Ahí me empezaron a perseguir, me pegaron con boleadoras en la cabeza y me rompieron la remera”, relató.

Fernando Castro, uno de los corredores agredidos durante la competencia que se celebró en el Área Natural Protegida Paso Córdoba Captura de Pantalla

Castro explicó que intentó continuar la competencia, aunque finalmente debió abandonar por las secuelas del ataque. “No me pude recuperar, me acalambré todo y en el kilómetro 10 decidí abandonar. Estoy con impotencia, pero también contento porque la carrera pudo continuar. Hay que hacer algo para seguir disfrutando de nuestra barda. Esto no puede pasar. Arruinaron mi carrera; entrenamos todos los días para esto”, sostuvo.

La denuncia de la organización

El organizador de la competencia, Alejandro Pellegrini, confirmó que presentarán una denuncia judicial como consecuencia de lo ocurrido. “Hubo gente a caballo que les tiró piedras a los corredores. Mañana iremos a la justicia. Anoche nos amenazaron. Tenemos permiso municipal y de la provincia para realizar la competencia. Teníamos todo organizado para que fuera una fiesta y hoy tenemos chicos enojados porque se perdieron”, afirmó.

De acuerdo con lo difundido por Diario Río Negro, Pellegrini señaló que, una vez superado el incidente, la competencia se desarrolló con normalidad. “Quienes ya conocían el recorrido no tuvieron problemas, pero las personas que venían de otro lado sí. Nos cambiaron el circuito de los 8K, pero el de 15K y 28K no”, explicó.

Un grupo de jinetes agredió con fustas y piedras a corredores durante una competencia en Río Negro

El organizador aseguró que se trata de un hecho sin precedentes en la historia de la prueba. “Es la primera vez que sucede un episodio de esta magnitud. En otras ediciones hubo amenazas, pero nunca pasó algo así”, remarcó.

Además, destacó que la competencia lleva 18 años de historia y 17 ediciones, y sostuvo que siempre buscaron convivir con quienes utilizan el área protegida. “Tratamos de respetar la naturaleza, a los corredores, a los sponsors y a toda la gente que trabaja. Tuvimos personas en el circuito que salieron con miedo. Pedimos disculpas a los corredores que fueron agredidos. Tenemos todos los permisos y los pagamos. Intentamos esquivar la zona del conflicto, pero como alambraron tuvimos que modificar el recorrido".